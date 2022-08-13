Челябинку наказали за видео с изменой сожителя, слитое в соцсети

14 августа 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Женщина получила условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Чебаркульского района Челябинской области получила судимость распространение в социальных сетях интимного видео с участием ее сожителя и его любовницы. Таким образом женщина хотела отомстить сопернице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Осенью 2021 года 33-летняя женщина решила отомстить сожителю и его любовнице. С анонимных страниц в социальных сетях она выложила в интернет видео полового акта сожителя и своей соперницы, которое ранее оказалось в ее распоряжении, в том числе — опубликовала видео на странице любовницы мужа. Видео несколько часов было доступно неограниченному кругу лиц», — рассказал источник. В результате Чебаркульский городской суд признал женщину виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни потерпевшей и в распространении порнографии (ст. 137 и 242 УК РФ). Она приговорена к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Перед потерпевшей она извинилась, признала вину, рассказала, что злилась на всех, а видео ей ранее отправил сам сожитель. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом порядке. В связи с этим в суде процесс официально не комментируют. Приговор вступил в силу.

Жительница Чебаркульского района Челябинской области получила судимость распространение в социальных сетях интимного видео с участием ее сожителя и его любовницы. Таким образом женщина хотела отомстить сопернице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Осенью 2021 года 33-летняя женщина решила отомстить сожителю и его любовнице. С анонимных страниц в социальных сетях она выложила в интернет видео полового акта сожителя и своей соперницы, которое ранее оказалось в ее распоряжении, в том числе — опубликовала видео на странице любовницы мужа. Видео несколько часов было доступно неограниченному кругу лиц», — рассказал источник. В результате Чебаркульский городской суд признал женщину виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни потерпевшей и в распространении порнографии (ст. 137 и 242 УК РФ). Она приговорена к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Перед потерпевшей она извинилась, признала вину, рассказала, что злилась на всех, а видео ей ранее отправил сам сожитель. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом порядке. В связи с этим в суде процесс официально не комментируют. Приговор вступил в силу.