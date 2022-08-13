Врач назвала неожиданные продукты, убивающие здоровье

14 августа 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Вопреки расхожему мнению, манная каша не имеет полезных свойств, заявила диетолог Фото: Алексей Колчин © URA.RU Привычные продукты, такие как манная каша, компоты, концентрированные пюре и фаст-фуд наносят вред организму человека. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Строгая. «Манная каша с биологической точки зрения не имеет полезных свойств. Манная крупа не содержит клетчатки и имеет очень высокий гликемический индекс (80-85). Употребление манной каши может привести к появлению проблем с желчеотделением, вздутию живота, коликам и газообразованию», — приводит слова Строгой Sport24. Кроме того, вред организму могут нанести, на первый взгляд, безобидные напитки. «Сладкие напитки. Речь идет не только о сладких газированных напитках, но и о какао, компотах и т. д. Дело в том, что большинство сладких напитков содержат сахар, чрезмерное употребление которого несет вред организму человека», — рассказала диетолог. Популярные концентрированные овощные, фруктовые и ягодные пюре также не приносят большой пользы организму. «Многие люди считают, что различные концентрированные пюре очень полезны, так как содержат много витаминов. На самом деле это не так. Чаще всего при их изготовлении использует лишь 10-20% натуральных продуктов, все остальное — некачественные остатки и всевозможные добавки», — объяснила врач. Любимый многими фастфуд особенно опасен при частом употреблении. «Любимый миллионами фаст-фуд в прямом смысле убивает наш организм. Разумеется, если человек съест один-два гамбургера в месяц, особого вреда не будет, но если он питается фаст-фудом регулярно, то проблемы со здоровьем ему обеспечены. У фаст-фуда есть неприятная особенность — он вызывает привыкание, поэтому следует полностью исключить его употребление», — резюмировала Строгая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Привычные продукты, такие как манная каша, компоты, концентрированные пюре и фаст-фуд наносят вред организму человека. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Строгая. «Манная каша с биологической точки зрения не имеет полезных свойств. Манная крупа не содержит клетчатки и имеет очень высокий гликемический индекс (80-85). Употребление манной каши может привести к появлению проблем с желчеотделением, вздутию живота, коликам и газообразованию», — приводит слова Строгой Sport24. Кроме того, вред организму могут нанести, на первый взгляд, безобидные напитки. «Сладкие напитки. Речь идет не только о сладких газированных напитках, но и о какао, компотах и т. д. Дело в том, что большинство сладких напитков содержат сахар, чрезмерное употребление которого несет вред организму человека», — рассказала диетолог. Популярные концентрированные овощные, фруктовые и ягодные пюре также не приносят большой пользы организму. «Многие люди считают, что различные концентрированные пюре очень полезны, так как содержат много витаминов. На самом деле это не так. Чаще всего при их изготовлении использует лишь 10-20% натуральных продуктов, все остальное — некачественные остатки и всевозможные добавки», — объяснила врач. Любимый многими фастфуд особенно опасен при частом употреблении. «Любимый миллионами фаст-фуд в прямом смысле убивает наш организм. Разумеется, если человек съест один-два гамбургера в месяц, особого вреда не будет, но если он питается фаст-фудом регулярно, то проблемы со здоровьем ему обеспечены. У фаст-фуда есть неприятная особенность — он вызывает привыкание, поэтому следует полностью исключить его употребление», — резюмировала Строгая.