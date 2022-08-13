Кадыров дал совет странам, пытающимся развалить РФ

14 августа 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Россия за последние 20 лет превратилась в мощное государство, считает Кадыров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Западным политикам стоит отойти от стратегии развала России и подумать над тем, как выстроить сотрудничество с мощным государством. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Западный мир видимо до сих пор не может понять одну вещь. Нынешняя Россия, это не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте. Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и не прогибаемое», — написал Кадыров в Telegram. По мнению чеченского главы, западным странам не стоит «ссориться» с Россией. «Как верно подметил наш президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, — останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей», — написал он.

Западным политикам стоит отойти от стратегии развала России и подумать над тем, как выстроить сотрудничество с мощным государством. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Западный мир видимо до сих пор не может понять одну вещь. Нынешняя Россия, это не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте. Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и не прогибаемое», — написал Кадыров в Telegram. По мнению чеченского главы, западным странам не стоит «ссориться» с Россией. «Как верно подметил наш президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, — останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей», — написал он.