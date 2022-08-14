Секретный список из 35 гостей Владимира Путина заставил Запад занервничать, пишут китайские аналитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Секретный список из 35 гостей президента России Владимира Путина на X Московской конференции по международной безопасности заставил Запад занервничать. Об этом пишут обозреватели китайского издания Baijiahao, эксклюзивный пересказ материала подготовила «ПолитРоссия».

«35 министров обороны соберутся в Москве, чтобы противостоять необоснованной провокации НАТО. Как только эта новость появилась, она сразу же привлекла внимание внешнего мира и доказала, что стратегия западных стран по изоляции и подавлению России потерпела крах», — пишут китайские аналитики.

Они отметили, что новость о предстоящей встрече глав оборонных ведомств на X Московской конференции по международной безопасности мгновенно привлекла внимание внешнего мира. По их словам, это событие доказывает, что политика западных стран против России «потерпела крах».

Ранее Минобороны РФ заявили, что в юбилейной X Московской конференции по международной безопасности примут участие как минимум 35 министров обороны стран мира. Там уточнили, что именно столько глав оборонных ведомств уже подтвердили свое участие. Конференция состоится 16 августа, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Западные страны ввели против России масштабные санкции после начала РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ.