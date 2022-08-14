Здание бывшей школы продают более чем за один млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Альменевского муниципального округа Курганской области выставила на продажу здание бывшей школы. Стоимость аварийного объекта составляет более одного миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Торги России».

«Продается нежилое здание 1982 года постройки в селе Ягодное Альменевского района. До 2017 года использовалось как здание школы, в настоящее время не востребовано. Общая площадь здания составляет 2 670 квадратных метров. Здание имеет два надземных этажа и подвал. Кровля в здании бывшей школы находится в неудовлетворительном состоянии. У карниза частично разрушена кирпичная кладка», — говорится в объявлении. Объект расположен на земельном участке площадью около 1 700 квадратных метров.

Чиновники пытаются продать здание бывшей школы уже в пятый раз. Прошлые торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием покупателей. Заявки на участие в новом аукционе принимаются до конца августа.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане предприниматель-банкрот продает водонапорную башню рядом с аварийным зданием «Альфа-базы» с земельными участками и складами. Общая сумма имущества составляет более 73 млн рублей. Также под Курганом на торги выставили участковую больницу. Деревянное здание площадью более трех тысяч квадратных метров продают за один миллион рублей.

В Альменевском районе продают бывшее здание школы более чем за один млн рублей Фото: сайт «Торги России»

Здание находится в аварийном состоянии Фото: сайт «Торги России»