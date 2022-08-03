Также на продажу выставлены земельные участки, здания складов и офиса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядом с аварийным строением бывшей «Альфа-базы» в Кургане продается здание водонапорной башни с земельными участками на сумму более чем 73 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается здание водонапорной башни площадью 162,2 квадратных метра, а также комплекс земельных участков общей площадью 11 579,4 квадратных метров. Цена: 73 269 000 рублей. <…> Имущество продается в рамках процедуры банкротства», — говорится в объявлении. Также в стоимость входят здания двух складов и офиса. Общая площадь помещений более трех тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перенесли сроки сноса аварийного здания «Альфа-базы». По информации инсайдеров, опасный объект должны были снести 11 июля. Сносом здания должна была заняться торговая сеть «Метрополис». Однако к демонтажным работам так никто и не приступил. До этого стало известно, что собственники бывшего здания «Альфа-базы» переписали проблемное имущество на бомжей.