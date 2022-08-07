Здание больницы продается за один миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Старый Просвет под Курганом продается деревянное здание участковой больницы с земельным участком площадью более трех тысяч квадратных метров. Стоимость имущества составляет один миллион рублей. Соответствующее объявление размешено на сайте «Торги России»

«Продается объект недвижимого имущества — здание стационара участковой больницы в поселке Старый Просвет Кетовского района. Общая площадь: 356,4 квадратного метра. Также на продажу выставлен земельный участок площадью 3 092 квадратных метра. Начальная цена: 1 004 000,00 рублей», — говорится в объявлении. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября. Организатором аукциона выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

URA.RU отправило официальный запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы региона не поступил.

Ранее сообщалось, что в Курганской области бизнесмены распродают офисы Ozon и Wildberries. Рядом с аварийным строением бывшего комплекса «Альфа-базы» на продажу выставили здание водонапорной башни с земельными участками. Общая сумма имущества составляет более 73 миллионов рублей.

Под Курганом продают здание больницы за один миллион рублей Фото: «Торги России»

Общая площадь больницы составляет 356,4 кв. метра Фото: «Торги России»