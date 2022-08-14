14 августа 2022
13 августа 2022

В Кургане продают здание на территории телецентра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, телевышка, телебашня, телецентр
На продажу выставлен земельный участок и здание общей площадью более пяти тысяч квадратных метров Фото:

В Кургане на территории радиотелевизионного центра по улице Бажова на торги выставлен земельный участок и недостроенное здание. Начальная цена аукциона составляет ноль рублей. Об этом сообщает МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях.

«На продажу выставлен земельный участок общей площадью 5 076 квадратных метров с расположенным на нем объектом незавершенного строительства. Объекты находятся в городе Кургане на улице Бажова, дом 12. В связи с приватизацией объекта путем продажи без объявления цены, его начальная цена не определяется, покупателем признается лицо, предложившее за объект наибольшую цену», — говорится на сайте ведомства. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября. Аукцион пройдет 7 сентября.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается здание бывшей школы. Стоимость аварийного объекта составляет более одного миллиона рублей. Также сообщалось, что рядом с опасным зданием «Альфа-базы» выставили на продажу водонапорную башню, земельные участки и склады. Имущество стоит более 73 млн рублей.

Здание на территории телецентра в Кургане продают с начальной ценой в 0 рублей
Фото:

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В Кургане на территории радиотелевизионного центра по улице Бажова на торги выставлен земельный участок и недостроенное здание. Начальная цена аукциона составляет ноль рублей. Об этом сообщает МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. «На продажу выставлен земельный участок общей площадью 5 076 квадратных метров с расположенным на нем объектом незавершенного строительства. Объекты находятся в городе Кургане на улице Бажова, дом 12. В связи с приватизацией объекта путем продажи без объявления цены, его начальная цена не определяется, покупателем признается лицо, предложившее за объект наибольшую цену», — говорится на сайте ведомства. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября. Аукцион пройдет 7 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается здание бывшей школы. Стоимость аварийного объекта составляет более одного миллиона рублей. Также сообщалось, что рядом с опасным зданием «Альфа-базы» выставили на продажу водонапорную башню, земельные участки и склады. Имущество стоит более 73 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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