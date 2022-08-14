В Кургане продают здание на территории телецентра. Фото

15 августа 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

На продажу выставлен земельный участок и здание общей площадью более пяти тысяч квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на территории радиотелевизионного центра по улице Бажова на торги выставлен земельный участок и недостроенное здание. Начальная цена аукциона составляет ноль рублей. Об этом сообщает МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. «На продажу выставлен земельный участок общей площадью 5 076 квадратных метров с расположенным на нем объектом незавершенного строительства. Объекты находятся в городе Кургане на улице Бажова, дом 12. В связи с приватизацией объекта путем продажи без объявления цены, его начальная цена не определяется, покупателем признается лицо, предложившее за объект наибольшую цену», — говорится на сайте ведомства. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября. Аукцион пройдет 7 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается здание бывшей школы. Стоимость аварийного объекта составляет более одного миллиона рублей. Также сообщалось, что рядом с опасным зданием «Альфа-базы» выставили на продажу водонапорную башню, земельные участки и склады. Имущество стоит более 73 млн рублей. Здание на территории телецентра в Кургане продают с начальной ценой в 0 рублей Фото: МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях

В Кургане на территории радиотелевизионного центра по улице Бажова на торги выставлен земельный участок и недостроенное здание. Начальная цена аукциона составляет ноль рублей. Об этом сообщает МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. «На продажу выставлен земельный участок общей площадью 5 076 квадратных метров с расположенным на нем объектом незавершенного строительства. Объекты находятся в городе Кургане на улице Бажова, дом 12. В связи с приватизацией объекта путем продажи без объявления цены, его начальная цена не определяется, покупателем признается лицо, предложившее за объект наибольшую цену», — говорится на сайте ведомства. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября. Аукцион пройдет 7 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается здание бывшей школы. Стоимость аварийного объекта составляет более одного миллиона рублей. Также сообщалось, что рядом с опасным зданием «Альфа-базы» выставили на продажу водонапорную башню, земельные участки и склады. Имущество стоит более 73 млн рублей.