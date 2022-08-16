Глава ЯНАО отказался от утренней традиции из-за непогоды

Глава ЯНАО находится в Новом Уренгое в рамках проекта « Честный маршрут» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главе ЯНАО Дмитрию Артюхову пришлось отказаться от утреней пробежки из-за дождя в Новом Уренгое. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Ямала.

«В Новом Уренгое день начали не с пробежки, но тоже со спорта — с открытия шахматного клуба и в опасной близости от огромного тортика. Шах и мат, дождь», — сообщается в telegram-канале.

Ранее URA.RU cообщало, что Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». В планах побывать в 13 населенных пунктах.