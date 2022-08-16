16 августа 2022

Глава ЯНАО отказался от утренней традиции из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодежный форум
Глава ЯНАО находится в Новом Уренгое в рамках проекта « Честный маршрут» Фото:

Главе ЯНАО Дмитрию Артюхову пришлось отказаться от утреней пробежки из-за дождя в Новом Уренгое. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Ямала.

«В Новом Уренгое день начали не с пробежки, но тоже со спорта — с открытия шахматного клуба и в опасной близости от огромного тортика. Шах и мат, дождь», — сообщается в telegram-канале.

Ранее URA.RU cообщало, что Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». В планах побывать в 13 населенных пунктах.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
Подписаться

Главе ЯНАО Дмитрию Артюхову пришлось отказаться от утреней пробежки из-за дождя в Новом Уренгое. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Ямала. «В Новом Уренгое день начали не с пробежки, но тоже со спорта — с открытия шахматного клуба и в опасной близости от огромного тортика. Шах и мат, дождь», — сообщается в telegram-канале. Ранее URA.RU cообщало, что Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». В планах побывать в 13 населенных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...