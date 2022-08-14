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Губернатор ЯНАО начал ежегодную поездку по региону

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов начнет «Честный маршрут» с Надыма Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Доброе утро, дорогие земляки. Середина августа — время отправляться в наш традиционный маршрут по Ямалу. Впереди — полторы тысячи километров. Побываю в 13 населенных пунктах, заеду не только в города, но и поселки. В каждом городе проведу встречи с жителями», — написал губернатор.

Сегодня глава региона посетит Надым. В его планах — осмотр дорожных работ на участке Надым-Салехард, также осмотр ремонта 1-го и 8-го проездов в Надыме. Губернатор осмотрит те проблемные места, о которых сообщили ему надымчане в соцсетях, посетит спортшколу «Арктика», а в 19:00 встретится с жителями города.

Ранее URA.RU рассказывало, что Артюхов отправится в поездку 15 августа. Маршрут поездки во многом составлен по обращениям ямальцев к губернатору в соцсетях.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». Об этом он сообщил в социальных сетях. «Доброе утро, дорогие земляки. Середина августа — время отправляться в наш традиционный маршрут по Ямалу. Впереди — полторы тысячи километров. Побываю в 13 населенных пунктах, заеду не только в города, но и поселки. В каждом городе проведу встречи с жителями», — написал губернатор. Сегодня глава региона посетит Надым. В его планах — осмотр дорожных работ на участке Надым-Салехард, также осмотр ремонта 1-го и 8-го проездов в Надыме. Губернатор осмотрит те проблемные места, о которых сообщили ему надымчане в соцсетях, посетит спортшколу «Арктика», а в 19:00 встретится с жителями города. Ранее URA.RU рассказывало, что Артюхов отправится в поездку 15 августа. Маршрут поездки во многом составлен по обращениям ямальцев к губернатору в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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