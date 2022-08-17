Депутат ГД призвал не продавать табак родившемся после 2014 года

17 августа 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Одна пропаганда спорта не победит в борьбе с курением, сказал Бийсултан Хамзаев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Необходимо запретить продажу сигарет и иных никотиносодержащих продуктов несовершеннолетним даже после достижения 18-летнего возраста. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Есть понятие никотиносодержащая продукция. Чтобы не было, как в мультике „Ну, погоди!“, когда волк гонится за зайцем и это бесконечная история, нам обязательно надо идти на ограничения по принципу возрастного ценза, именно по возрасту рождаемости. Когда мы говорим, что нужно ограничить процесс курения, нам отвечают, что люди зависимы. Они не могут не курить. А мы предлагаем подвести законодательную базу так, чтобы всем, кто родился после 2014 года, когда подойдет к возрасту совершеннолетня, не смогли продавать никотиносодержащие продукцию. Зачем нам их травить, подсаживать ради интересна табачных корпораций», — заявил Бийсултан Хамзаев. Депутат подчеркнул, что необходимы именно жесткие меры. «Нужно идти по такому механизму. За этим перспектива других шагов, чтобы в сознании людей более массово вести процесс защиты здоровья от табака. Да, пропаганда здорового образа жизни, спорт — это важно. Но с точки зрения агрессивного лоббизма, которые табачные корпорации используют, к сожалению, эти методы действуют в меньшей степени», — добавил депутат. По его словам, на любые ограничения производители табака находят ответ. После запрета курения в общественных местах они стали предлагать электронные устройства, снюсы и прочую продукцию, объяснил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо запретить продажу сигарет и иных никотиносодержащих продуктов несовершеннолетним даже после достижения 18-летнего возраста. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Есть понятие никотиносодержащая продукция. Чтобы не было, как в мультике „Ну, погоди!“, когда волк гонится за зайцем и это бесконечная история, нам обязательно надо идти на ограничения по принципу возрастного ценза, именно по возрасту рождаемости. Когда мы говорим, что нужно ограничить процесс курения, нам отвечают, что люди зависимы. Они не могут не курить. А мы предлагаем подвести законодательную базу так, чтобы всем, кто родился после 2014 года, когда подойдет к возрасту совершеннолетня, не смогли продавать никотиносодержащие продукцию. Зачем нам их травить, подсаживать ради интересна табачных корпораций», — заявил Бийсултан Хамзаев. Депутат подчеркнул, что необходимы именно жесткие меры. «Нужно идти по такому механизму. За этим перспектива других шагов, чтобы в сознании людей более массово вести процесс защиты здоровья от табака. Да, пропаганда здорового образа жизни, спорт — это важно. Но с точки зрения агрессивного лоббизма, которые табачные корпорации используют, к сожалению, эти методы действуют в меньшей степени», — добавил депутат. По его словам, на любые ограничения производители табака находят ответ. После запрета курения в общественных местах они стали предлагать электронные устройства, снюсы и прочую продукцию, объяснил собеседник URA.RU.