Путин обсудил подготовку к саммиту G20

Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил ход подготовки к предстоящему саммиту стран «Большой двадцатки». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

«С учетом председательства Индонезии в „Группе двадцати“ затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре этого года», — сообщается на сайте президента России. Кроме того, лидеры обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности и вопросы развития российско-индонезийских отношений.