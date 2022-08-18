Путин обсудил подготовку к саммиту G20

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил ход подготовки к предстоящему саммиту стран «Большой двадцатки». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

«С учетом председательства Индонезии в „Группе двадцати“ затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре этого года», — сообщается на сайте президента России. Кроме того, лидеры обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности и вопросы развития российско-индонезийских отношений.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил ход подготовки к предстоящему саммиту стран «Большой двадцатки». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля. «С учетом председательства Индонезии в „Группе двадцати“ затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре этого года», — сообщается на сайте президента России. Кроме того, лидеры обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности и вопросы развития российско-индонезийских отношений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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