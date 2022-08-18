Десятки челябинских продуктов не уложились в нормы безопасности

Все производители скорректировали технологию производства (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из 300 образцов продукции животного происхождения, взятых на предприятиях Челябинской области, не уложились в нормы остатков запрещенных и вредных веществ. Об этом сообщили URA.RU 18 августа в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В 13% отобранных проб продукции животного происхождения, произведенной на территории Челябинской области, выявлены отклонения от нормы. Пробы отбирались непосредственно на предприятиях, выпускающих продукцию животного происхождения, а также в социальных учреждениях и в розничных магазинах Челябинской области. В 39 образцах молока, сливочного масла, мяса и мясопродуктов (колбасных изделий и полуфабрикаты в тесте) выявили отклонения от нормы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, пояснили в управлении, в 30 образцах продукции, отобранных у 11 производителей Челябинской области выявили несоответствия по критериям безопасности. Речь идет о птицеводческих, свиноводческих и мясоперерабатывающих предприятиях. В частности:

12 образцов не соответствовали по микробиологическим показателям;

18 образцов имели остаточное количество лекарственных средств, предназначенных для животных,

в девяти образцах продукции еще шести производителей имелись отклонения по показателям качества. То есть, производители использовали сырье, не заявленное в маркировке.

По каждому случаю Управление Россельхознадзора довело информацию до владельца и производителя. Оперативно и выявили причины произошедшего и скорректировали технологию производства. Всем предприятиям, выпустившим в оборот продукцию, не соответствующую техрегламентам, вынесли предостережения. До конца года в Челябинской области отберут еще 260 проб. Все исследования проведут бесплатно.