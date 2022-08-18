18 августа 2022

Командир отряда «Троя»: оснащенность ВСУ снизилась в десятки раз

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Командир отряда ополченцев Владимир Новиков заявил о снижении оснащенности ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оснащенность ВСУ в ходе спецоперации РФ была высокой, в окопах стояли Wi-Fi, но ее удалось снизить в десятки раз. Об этом рассказал командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать <…> Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение», — сказал Новиков, его слова передает РИА «Новости».

По его словам, на позициях у украинских войск не было часовых, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, тепловизионные камеры заменяли часовые. Они использовали в лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры, добавил один из лидеров запорожского ополчения.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе СВО значительная часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.

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Оснащенность ВСУ в ходе спецоперации РФ была высокой, в окопах стояли Wi-Fi, но ее удалось снизить в десятки раз. Об этом рассказал командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать <…> Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение», — сказал Новиков, его слова передает РИА «Новости». По его словам, на позициях у украинских войск не было часовых, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, тепловизионные камеры заменяли часовые. Они использовали в лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры, добавил один из лидеров запорожского ополчения. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе СВО значительная часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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