Командир отряда «Троя»: оснащенность ВСУ снизилась в десятки раз

19 августа 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Командир отряда ополченцев Владимир Новиков заявил о снижении оснащенности ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оснащенность ВСУ в ходе спецоперации РФ была высокой, в окопах стояли Wi-Fi, но ее удалось снизить в десятки раз. Об этом рассказал командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать <…> Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение», — сказал Новиков, его слова передает РИА «Новости». По его словам, на позициях у украинских войск не было часовых, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, тепловизионные камеры заменяли часовые. Они использовали в лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры, добавил один из лидеров запорожского ополчения. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе СВО значительная часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.

Оснащенность ВСУ в ходе спецоперации РФ была высокой, в окопах стояли Wi-Fi, но ее удалось снизить в десятки раз. Об этом рассказал командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать <…> Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение», — сказал Новиков, его слова передает РИА «Новости». По его словам, на позициях у украинских войск не было часовых, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, тепловизионные камеры заменяли часовые. Они использовали в лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры, добавил один из лидеров запорожского ополчения. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе СВО значительная часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.