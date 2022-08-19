«Газпром» начинает масштабный проект для челябинцев

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Клипарт. Сургут, газ, газпром, нефтяники, газовики, нефть, сотрудники газпром, промышленость
Объем финансирования составит более 700 млн рублей Фото:

Глава Газпрома России Алексей Миллер утвердил программу развития газоснабжения Челябинской области. По словам губернатора региона Алексея Текслера, это важнейшее решение, которое решит вопросы реконструкции газовых сетей в Челябинске и муниципалитетах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Состоялось важное событие для Челябинской области, вместе с руководством ПАО „Газпром“ мы подписали программу развития газификации Челябинской области на период до 2025 года. Эта программа позволит расшить все узкие места, все проблемы в газификации, которые накопились в регионе за последние годы. Мы сможем подключить дополнительно более 22 тысяч домовладений», — заявил Текслер.

Губернатор отметил, что это поможет решить проблему запертых ГРС, мощности которых были полностью распределены на действующих потребителей и не было возможности подключить новых. Объем финансирования со стороны «Газпрома» составит более 700 млн рублей.

«Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение семи газораспределительных станций: «Балашиха», «Еленинский», «Карабаш», «Кунашакский», «Кыштым», «Митрофановский» и ГРС-1 «Челябинск». Кроме того, компания проложит газопровод-перемычку от ГРС «Митрофановский» до существующих сетей.

В начале 2022 года президент России Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» по изменению программы социальной газификации, представленной в народной программе партии. Ранее глава государства утвердил закон о бесплатной газификации до участков. Заявку стало возможно оформить на портале Госуслуг, отделениях МФЦ и на сайте газоснабжающей компании. Еще раньше гражданам РФ начали бесплатно проводить газ до участков в местах, где уже есть газораспределительная инфраструктура.

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Глава Газпрома России Алексей Миллер утвердил программу развития газоснабжения Челябинской области. По словам губернатора региона Алексея Текслера, это важнейшее решение, которое решит вопросы реконструкции газовых сетей в Челябинске и муниципалитетах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Состоялось важное событие для Челябинской области, вместе с руководством ПАО „Газпром“ мы подписали программу развития газификации Челябинской области на период до 2025 года. Эта программа позволит расшить все узкие места, все проблемы в газификации, которые накопились в регионе за последние годы. Мы сможем подключить дополнительно более 22 тысяч домовладений», — заявил Текслер. Губернатор отметил, что это поможет решить проблему запертых ГРС, мощности которых были полностью распределены на действующих потребителей и не было возможности подключить новых. Объем финансирования со стороны «Газпрома» составит более 700 млн рублей. «Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение семи газораспределительных станций: «Балашиха», «Еленинский», «Карабаш», «Кунашакский», «Кыштым», «Митрофановский» и ГРС-1 «Челябинск». Кроме того, компания проложит газопровод-перемычку от ГРС «Митрофановский» до существующих сетей. В начале 2022 года президент России Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» по изменению программы социальной газификации, представленной в народной программе партии. Ранее глава государства утвердил закон о бесплатной газификации до участков. Заявку стало возможно оформить на портале Госуслуг, отделениях МФЦ и на сайте газоснабжающей компании. Еще раньше гражданам РФ начали бесплатно проводить газ до участков в местах, где уже есть газораспределительная инфраструктура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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