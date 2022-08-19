«Газпром» начинает масштабный проект для челябинцев

Объем финансирования составит более 700 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Газпрома России Алексей Миллер утвердил программу развития газоснабжения Челябинской области. По словам губернатора региона Алексея Текслера, это важнейшее решение, которое решит вопросы реконструкции газовых сетей в Челябинске и муниципалитетах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Состоялось важное событие для Челябинской области, вместе с руководством ПАО „Газпром“ мы подписали программу развития газификации Челябинской области на период до 2025 года. Эта программа позволит расшить все узкие места, все проблемы в газификации, которые накопились в регионе за последние годы. Мы сможем подключить дополнительно более 22 тысяч домовладений», — заявил Текслер.

Губернатор отметил, что это поможет решить проблему запертых ГРС, мощности которых были полностью распределены на действующих потребителей и не было возможности подключить новых. Объем финансирования со стороны «Газпрома» составит более 700 млн рублей.

«Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение семи газораспределительных станций: «Балашиха», «Еленинский», «Карабаш», «Кунашакский», «Кыштым», «Митрофановский» и ГРС-1 «Челябинск». Кроме того, компания проложит газопровод-перемычку от ГРС «Митрофановский» до существующих сетей.

В начале 2022 года президент России Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» по изменению программы социальной газификации, представленной в народной программе партии. Ранее глава государства утвердил закон о бесплатной газификации до участков. Заявку стало возможно оформить на портале Госуслуг, отделениях МФЦ и на сайте газоснабжающей компании. Еще раньше гражданам РФ начали бесплатно проводить газ до участков в местах, где уже есть газораспределительная инфраструктура.