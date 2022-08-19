19 августа 2022

Украина пожелала компенсировать поставки по «Северному потоку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
ОГТСУ рассказал, как можно компенсировать перебои в работе «Северного потока» Фото:

На Украине выразили готовность компенсировать перебои в работе «Северного потока». Это следует из данных, опубликованных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

«Принимая во внимание регулярные перебои в работе „Северного потока — 1“ в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — сообщается в пресс-релизе. Ранее в «Газпроме» предупредили, что с 31 августа по 2 сентября запланировано плановое техобслуживание единственной турбины газопровода.

Ранее оператор ГТС Украины заявил, что Киев больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь, в частности, идет о станции «Сохрановка».

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На Украине выразили готовность компенсировать перебои в работе «Северного потока». Это следует из данных, опубликованных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). «Принимая во внимание регулярные перебои в работе „Северного потока — 1“ в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — сообщается в пресс-релизе. Ранее в «Газпроме» предупредили, что с 31 августа по 2 сентября запланировано плановое техобслуживание единственной турбины газопровода. Ранее оператор ГТС Украины заявил, что Киев больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь, в частности, идет о станции «Сохрановка».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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