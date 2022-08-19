Газпром временно останавливает «Северный поток»

Российская компания «Газпром» на трое суток остановит поставку газа по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции «Портовая». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». Там отметили, что на период технического обслуживания ГПА транспортировка газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлена на трое суток соответственно.
Регламентные работы будут выполнены совместно с компанией Siemens. «По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — говорится в сообщении.
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