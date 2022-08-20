В Челябинске двое малышей ночью прыгнули с балкона в поисках мамы

21 августа 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Дети испугались, не найдя маму дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске маленькие брат с сестрой выпрыгнули среди ночи с балкона третьего этажа, решив найти свою маму. По предварительным данным, они пытались выйти на поиск через дверь, но она была заперта, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Детям три и пять лет. По предварительным данным, ночью они были дома одни, испугались и решили найти маму, в связи с чем спрыгнули с балкона квартиры на третьем этаже. Дети находятся в больнице, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в пресс-службе. По данным источника URA.RU, мать находится в больнице с детьми, ее пока не опрашивали, так как женщина пребывает в стрессовом состоянии из-за случившегося. С отцом детей она живет раздельно. Для чего она ночью покинула квартиру и оставила детей, сейчас разбирается полиция. Как пишут в социальных сетях очевидцы, дети выпрыгнули с балкона на улице Обской. До этого они звали маму, стоя на балконе в шапках и куртках.

В Челябинске маленькие брат с сестрой выпрыгнули среди ночи с балкона третьего этажа, решив найти свою маму. По предварительным данным, они пытались выйти на поиск через дверь, но она была заперта, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Детям три и пять лет. По предварительным данным, ночью они были дома одни, испугались и решили найти маму, в связи с чем спрыгнули с балкона квартиры на третьем этаже. Дети находятся в больнице, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в пресс-службе. По данным источника URA.RU, мать находится в больнице с детьми, ее пока не опрашивали, так как женщина пребывает в стрессовом состоянии из-за случившегося. С отцом детей она живет раздельно. Для чего она ночью покинула квартиру и оставила детей, сейчас разбирается полиция. Как пишут в социальных сетях очевидцы, дети выпрыгнули с балкона на улице Обской. До этого они звали маму, стоя на балконе в шапках и куртках.