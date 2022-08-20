20 августа 2022
19 августа 2022

В Челябинске двое малышей ночью прыгнули с балкона в поисках мамы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой дом возле филармонии. Екатеринбург, балкон, жилой фонд, аварийный балкон, фасад, дом, здание, улица карла либкнехта40
Дети испугались, не найдя маму дома Фото:

В Челябинске маленькие брат с сестрой выпрыгнули среди ночи с балкона третьего этажа, решив найти свою маму. По предварительным данным, они пытались выйти на поиск через дверь, но она была заперта, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Детям три и пять лет. По предварительным данным, ночью они были дома одни, испугались и решили найти маму, в связи с чем спрыгнули с балкона квартиры на третьем этаже. Дети находятся в больнице, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в пресс-службе.

По данным источника URA.RU, мать находится в больнице с детьми, ее пока не опрашивали, так как женщина пребывает в стрессовом состоянии из-за случившегося. С отцом детей она живет раздельно. Для чего она ночью покинула квартиру и оставила детей, сейчас разбирается полиция.

Как пишут в социальных сетях очевидцы, дети выпрыгнули с балкона на улице Обской. До этого они звали маму, стоя на балконе в шапках и куртках.

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В Челябинске маленькие брат с сестрой выпрыгнули среди ночи с балкона третьего этажа, решив найти свою маму. По предварительным данным, они пытались выйти на поиск через дверь, но она была заперта, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Детям три и пять лет. По предварительным данным, ночью они были дома одни, испугались и решили найти маму, в связи с чем спрыгнули с балкона квартиры на третьем этаже. Дети находятся в больнице, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в пресс-службе. По данным источника URA.RU, мать находится в больнице с детьми, ее пока не опрашивали, так как женщина пребывает в стрессовом состоянии из-за случившегося. С отцом детей она живет раздельно. Для чего она ночью покинула квартиру и оставила детей, сейчас разбирается полиция. Как пишут в социальных сетях очевидцы, дети выпрыгнули с балкона на улице Обской. До этого они звали маму, стоя на балконе в шапках и куртках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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