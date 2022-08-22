Два судна с зерном вышли из украинских портов

Два сухогруза с зерновыми культурами вышли из украинских портов. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.
«Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля», — сообщило министерство в Twitter (заблокирован на территории России).
Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. По его словам, ни одно судно не достигло берегов развивающихся стран. Они следуют в основном в западные порты, основными грузами на них являются кукуруза и масло.
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