Два судна с зерном вышли из украинских портов

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Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке Фото:
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Два сухогруза с зерновыми культурами вышли из украинских портов. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

«Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля», — сообщило министерство в Twitter (заблокирован на территории России).

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. По его словам, ни одно судно не достигло берегов развивающихся стран. Они следуют в основном в западные порты, основными грузами на них являются кукуруза и масло.

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Два сухогруза с зерновыми культурами вышли из украинских портов. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции. «Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля», — сообщило министерство в Twitter (заблокирован на территории России). Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. По его словам, ни одно судно не достигло берегов развивающихся стран. Они следуют в основном в западные порты, основными грузами на них являются кукуруза и масло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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