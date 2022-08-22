Пушилин отверг условие Зеленского, обещав судить военных Украины

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Украинские военные преступники должны быть наказаны, считает Пушилин Фото:

В Донецкой народной республике подходит к концу подготовка к трибуналу над военными преступниками из Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Украинские военные преступники должны понести наказание независимо от заявлений Киева», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками в Донецкой народной республике подходит к завершению: у республики есть материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией станут невозможными, если в ДНР пройдет трибунал над украинскими пленными из Мариуполя. До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением к России создать трибунал, на котором будут судить военных преступников из Украины.

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В Донецкой народной республике подходит к концу подготовка к трибуналу над военными преступниками из Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Украинские военные преступники должны понести наказание независимо от заявлений Киева», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками в Донецкой народной республике подходит к завершению: у республики есть материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией станут невозможными, если в ДНР пройдет трибунал над украинскими пленными из Мариуполя. До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением к России создать трибунал, на котором будут судить военных преступников из Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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