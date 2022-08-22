Пушилин отверг условие Зеленского, обещав судить военных Украины

22 августа 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Украинские военные преступники должны быть наказаны, считает Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Донецкой народной республике подходит к концу подготовка к трибуналу над военными преступниками из Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Украинские военные преступники должны понести наказание независимо от заявлений Киева», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками в Донецкой народной республике подходит к завершению: у республики есть материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией станут невозможными, если в ДНР пройдет трибунал над украинскими пленными из Мариуполя. До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением к России создать трибунал, на котором будут судить военных преступников из Украины.

В Донецкой народной республике подходит к концу подготовка к трибуналу над военными преступниками из Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Украинские военные преступники должны понести наказание независимо от заявлений Киева», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками в Донецкой народной республике подходит к завершению: у республики есть материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией станут невозможными, если в ДНР пройдет трибунал над украинскими пленными из Мариуполя. До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением к России создать трибунал, на котором будут судить военных преступников из Украины.