Глава СК призвал создать трибунал по преступлениям на Украине

25 июля 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Он считает, что России с партнерами необходимо создать трибунал по преступлениям на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России с партнерами необходимо создать трибунал по преступлениям на Украине. Так считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «С учетом позиции коллективного Запада, открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — сказал он в интервью «Российской газете». По его мнению, к этому необходимо привлечь страны, которые демонстрируют независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права. Среди них могли бы оказаться Сирия, Иран и Боливия, полагает он. Кроме того, глава СК доложил, что против лиц, причастных к преступлениям на Украине возбуждено порядка 1,3 тысячи уголовных дел. При этом в число фигурантов дел входят не только политики и националисты, но и многие другие. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались бесуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

России с партнерами необходимо создать трибунал по преступлениям на Украине. Так считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «С учетом позиции коллективного Запада, открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — сказал он в интервью «Российской газете». По его мнению, к этому необходимо привлечь страны, которые демонстрируют независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права. Среди них могли бы оказаться Сирия, Иран и Боливия, полагает он. Кроме того, глава СК доложил, что против лиц, причастных к преступлениям на Украине возбуждено порядка 1,3 тысячи уголовных дел. При этом в число фигурантов дел входят не только политики и националисты, но и многие другие. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались бесуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.