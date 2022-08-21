Зеленский поставил ультиматум России по переговорам

22 августа 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назвал причину при которой переговоры с РФ станут невозможными Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если ДНР устроит трибунал над украинскими пленными из Мариуполя, то любые переговоры с Россией станут невозможными, это твердое решение со стороны нашего государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Если ДНР устроит трибунал над украинскими пленными из Мариуполя, то это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что Россия должна создать трибунал, на котором будут судить военных преступников. В Кремле заявили, что следственным органам РФ хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.

Если ДНР устроит трибунал над украинскими пленными из Мариуполя, то любые переговоры с Россией станут невозможными, это твердое решение со стороны нашего государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Если ДНР устроит трибунал над украинскими пленными из Мариуполя, то это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что Россия должна создать трибунал, на котором будут судить военных преступников. В Кремле заявили, что следственным органам РФ хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.