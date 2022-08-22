В ФСБ подтвердили причастность Украины к убийству Дугиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, автомобиль, обстрел, сгоревший, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Журналистка погибла в результате взрыва автомобиля Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

ФСБ РФ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной. Преступление было организовано украинскими спецслужбами, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи 1992 года рождения», — сообщило ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Убийство реализовала Наталья Вовк, гражданка Украины 1979 года рождения. После совершения преступления она с дочерью скрылась в Эстонии. Материалы расследования переданы в Следственный комитет.

Наталья Вовк прибыла в Россию вместе с дочерью Софией Шабан 23 июля. Они арендовали квартиру в доме, где проживала Дугина, для наблюдения за ней Вовк использовала автомобиль Mini Cooper с тремя разными номерными знаками: ДНР, Казахстана и Украины. В день убийства они находились на фестивале «Традиция», где выступала погибшая.

Журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа в Подмосковье, передает RT. Убийство носит заказной характер, цитирует телеканал 360 сообщение СК РФ. На Украине отрицают причастность к убийству, сообщает «Национальная служба новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

ФСБ РФ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной. Преступление было организовано украинскими спецслужбами, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи 1992 года рождения», — сообщило ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Убийство реализовала Наталья Вовк, гражданка Украины 1979 года рождения. После совершения преступления она с дочерью скрылась в Эстонии. Материалы расследования переданы в Следственный комитет. Наталья Вовк прибыла в Россию вместе с дочерью Софией Шабан 23 июля. Они арендовали квартиру в доме, где проживала Дугина, для наблюдения за ней Вовк использовала автомобиль Mini Cooper с тремя разными номерными знаками: ДНР, Казахстана и Украины. В день убийства они находились на фестивале «Традиция», где выступала погибшая. Журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа в Подмосковье, передает RT. Убийство носит заказной характер, цитирует телеканал 360 сообщение СК РФ. На Украине отрицают причастность к убийству, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...