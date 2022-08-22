В ФСБ подтвердили причастность Украины к убийству Дугиной

ФСБ РФ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной. Преступление было организовано украинскими спецслужбами, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи 1992 года рождения», — сообщило ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Убийство реализовала Наталья Вовк, гражданка Украины 1979 года рождения. После совершения преступления она с дочерью скрылась в Эстонии. Материалы расследования переданы в Следственный комитет.
Наталья Вовк прибыла в Россию вместе с дочерью Софией Шабан 23 июля. Они арендовали квартиру в доме, где проживала Дугина, для наблюдения за ней Вовк использовала автомобиль Mini Cooper с тремя разными номерными знаками: ДНР, Казахстана и Украины. В день убийства они находились на фестивале «Традиция», где выступала погибшая.
Журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа в Подмосковье, передает RT. Убийство носит заказной характер, цитирует телеканал 360 сообщение СК РФ. На Украине отрицают причастность к убийству, сообщает «Национальная служба новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»