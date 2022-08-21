На златоустовской фабрике начались массовые увольнения

22 августа 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Кондитерам из Златоуста предложат работу в Челябинске Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В центр занятости населения Златоуста (Челябинская область) обратились 60 бывших сотрудников местной кондитерской фабрики. Как URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник, 13 человек уже трудоустроены. «В центр занятости города на учет встали 60 уволенных работников кондитерской фабрики. 47 человек продолжают оставаться без работы, а 13 бывших сотрудников уже трудоустроены», — сообщил URA.RU источник, пожелавший не называть своего имени. Центр занятости населения проведет 24 августа для уволившегося персонала предприятия ярмарку вакансий. В ней примет участие руководство управляющей компании из Челябинска: фабрика входит в российский холдинг «Объединенные кондитеры». Как URA.RU сообщили в центре занятости, компания предложит в среду 49 вакансий на челябинском производстве. Среди них позиции укладчика-упаковщика, машиниста расфасовочно-упаковочной машины, глазировщика, конфетчика, грузчика и других. Уровень зарплаты заявляется в размере минимально возможной, но за счет сдельной оплаты люди получат больше. Работодатель готов предоставить транспорт и предложить график два дня через два. Кондитерская фабрика в Златоусте остановила производство, сославшись на экономические санкции. Количество сотрудников сократилось. Вместо 130 человек на предприятии остались 40. По данным URA.RU, собственники планируют организовать на площадке фабрики учебный центр для персонала холдинга, объединяющего 19 предприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центр занятости населения Златоуста (Челябинская область) обратились 60 бывших сотрудников местной кондитерской фабрики. Как URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник, 13 человек уже трудоустроены. «В центр занятости города на учет встали 60 уволенных работников кондитерской фабрики. 47 человек продолжают оставаться без работы, а 13 бывших сотрудников уже трудоустроены», — сообщил URA.RU источник, пожелавший не называть своего имени. Центр занятости населения проведет 24 августа для уволившегося персонала предприятия ярмарку вакансий. В ней примет участие руководство управляющей компании из Челябинска: фабрика входит в российский холдинг «Объединенные кондитеры». Как URA.RU сообщили в центре занятости, компания предложит в среду 49 вакансий на челябинском производстве. Среди них позиции укладчика-упаковщика, машиниста расфасовочно-упаковочной машины, глазировщика, конфетчика, грузчика и других. Уровень зарплаты заявляется в размере минимально возможной, но за счет сдельной оплаты люди получат больше. Работодатель готов предоставить транспорт и предложить график два дня через два. Кондитерская фабрика в Златоусте остановила производство, сославшись на экономические санкции. Количество сотрудников сократилось. Вместо 130 человек на предприятии остались 40. По данным URA.RU, собственники планируют организовать на площадке фабрики учебный центр для персонала холдинга, объединяющего 19 предприятий.