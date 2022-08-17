17 августа 2022

Златоустовская фабрика остановила производство

© Служба новостей «URA.RU»
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На базе кондитерской фабрики Златоуста может заработать учебный центр Фото:
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Кондитерская фабрика в Златоусте (Челябинская область) остановила производство. По данным URA.RU, численность коллектива предприятия сокращена в три раза — со 130 до 40 работников.

«Ситуация обострилась в марте, когда сократилась рабочая неделя. Сотрудникам тогда предложили перейти на иные предприятия кондитерского холдинга или выполнять другую работу. В итоге сейчас на фабрике трудятся порядка 40 человек», — сообщил URA.RU источник в златоустовской мэрии, попросивший не называть его имени.

Обычно в фабричных цехах работало порядка 130 человек, около 200 — в праздничные дни. В настоящее время по причине остановки производства задействован лишь технический персонал, поддерживающий оборудование в исправности, и охрана. Около 50 кондитеров, которым предлагали мести пол, зарегистрировались в качестве безработных в центре занятости населения.

По данным URA.RU, компания ООО «Объединенные кондитеры» из Челябинска, управляющая златоустовским производством, планирует сохранить площадку. Оба предприятия входят в АО Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (Москва), имеющее в своем составе 19 коллективов. Для их сотрудников на базе златоустовской фабрики с ее современной техникой планируют создать учебный центр.

В качестве причин трансформации источник URA.RU назвал трудности с сырьем из-за экономических санкций ряда стран. Фабрика до закрытия производила 80 наименований кондитерской продукции. На отправленный запрос челябинская компания на момент публикации материала не ответила.

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Кондитерская фабрика в Златоусте (Челябинская область) остановила производство. По данным URA.RU, численность коллектива предприятия сокращена в три раза — со 130 до 40 работников. «Ситуация обострилась в марте, когда сократилась рабочая неделя. Сотрудникам тогда предложили перейти на иные предприятия кондитерского холдинга или выполнять другую работу. В итоге сейчас на фабрике трудятся порядка 40 человек», — сообщил URA.RU источник в златоустовской мэрии, попросивший не называть его имени. Обычно в фабричных цехах работало порядка 130 человек, около 200 — в праздничные дни. В настоящее время по причине остановки производства задействован лишь технический персонал, поддерживающий оборудование в исправности, и охрана. Около 50 кондитеров, которым предлагали мести пол, зарегистрировались в качестве безработных в центре занятости населения. По данным URA.RU, компания ООО «Объединенные кондитеры» из Челябинска, управляющая златоустовским производством, планирует сохранить площадку. Оба предприятия входят в АО Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (Москва), имеющее в своем составе 19 коллективов. Для их сотрудников на базе златоустовской фабрики с ее современной техникой планируют создать учебный центр. В качестве причин трансформации источник URA.RU назвал трудности с сырьем из-за экономических санкций ряда стран. Фабрика до закрытия производила 80 наименований кондитерской продукции. На отправленный запрос челябинская компания на момент публикации материала не ответила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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