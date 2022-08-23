Пермские власти назвали территории с наименьшим числом врачей

В районных больницах почти нет врачей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Самая сложная ситуация по обеспеченности жителей врачами в Пермском крае сложилась с Чердынском округе. Здесь на 19 тысяч населения работает 16 врачей. Эта информация содержится в информации минздрава, опубликованной на сайте заксобрания.

«Чердынский городской округ — 9,6 [врачей на 10 тысяч населения]. Количество врачей — 16», — говорится в презентации минздрава.

На втором месте по дефициту врачей — Косинский округ. Здесь этот показатель равен 10,1. В территории работает всего восемь специалистов. В Кизеловском округе — 22 врача (12,4 на 10 тысяч населения), в Александровском — 36 (13,1), в Горнозаводском — 35 (13,7).

На заседании комитета по бюджету первый замминистра здравоохранения Евгений Рожнев пояснил, что в статистику вмешались федеральные действия, связанные с перерасчетом пенсий. Поэтому некоторые люди уволились, чтобы потом трудоустроиться обратно. В том числе поэтому общий показатель обеспеченности врачами по Пермскому краю сократился с 36,6 на 10 тысяч человек до 36,3.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские депутаты предложили неожиданные варианты решения проблемы обеспеченности медицинскими кадрами. А также заявили, что 100% решить проблему поможет увеличение зарплаты.