Депутаты видят решение кадрового дефицита в повышении зарплат медикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Илья Шулькин предложил минздраву решение проблемы с кадрами в медицине. На заседании комитета заксобрания по бюджету, 19 января, он заявил, что для этого надо удвоить зарплату медикам, передает корреспондент URA.RU.

«В Лысьве есть медколледж, и 90% его выпускников потом уезжают из города. Я, конечно, не специалист, но удвоение зарплаты решило бы вопрос на 100%. Так территория получит конкурентное преимущество в борьбе за кадры», — заявил Шулькин. Он отметил, что меры, которые власти предпринимают по заполнению ставок в медучреждениях, сегодня недостаточны. И так было последние 16 лет, в которые власти пытались решить проблему дефицита врачей. Депутат Армен Гарслян считает необходимым увеличивать наборы в медвузы и медколледжи. Остальные решения (из разряда выплат на покупку жилья, его аренду и прочее) он назвал малоэффективными.

«Мы „пели и танцевали“, но никто к нам не приходит. Мы все уже опробовали. Надо увеличивать набор на 300, 400, 500 мест. Ханты-Мансийский округ платит в десять раз больше, Москва по 500 тысяч дает и „пылесосит“ всех. Это гонка внутри одной страны за кадрами ничего не дает», — заявил он. Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова с ним не согласилась. По ее мнению, в регионе в принципе наблюдается кризис идей на тему решения проблемы дефицита кадров, хотя деньги для этого есть. Проблема не в наборе в медвузы, а в мотивации выпускников, отметила депутат: «Не видела решений, которые давали бы гарантированный результат».

Пермский медуниверситет в 2021 году столкнулся с проблемой, связанной с целевым набором студентов, рассказала глава минздрава Анастасия Крутень. Количество мест было увеличено с 300 до 350, но набрать эти 50 было непросто. По словам министра, в крае «мало детей выбирают в качестве профиля химию и биологию в школах». Сейчас пермские власти ведут переговоры с вышестоящими ведомствами, чтобы снизить проходной балл при поступлении, но это тоже сложная история, заявила Крутень.

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