В Перми депутаты готовы привлечь МИД для обеспечения края врачами

24 августа 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Нужно пересмотреть квоты на иностранных студентов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Илья Шулькин на заседании комитета по бюджету 24 августа заявил, что одним из вариантов решения проблемы нехватки врачей может стать пересмотр целевого и коммерческого набора в медуниверситет в Перми. И для этого, возможно, нужно обращаться в МИД РФ, которое курирует образовательные программы по обучению иностранных студентов, и министерство образования РФ, передает корреспондент URA.RU. «В медуниверситете сегодня обучается в 800 человек (в год). Это 445 человек „на бюджете“ и 350 примерно на коммерческой основе — иностранные студенты и остальные. Расчеты показывали, что нам нужно обучать 600 целевиков, чтобы решить проблему нехватки кадров в течение 10 лет. И тут уже вопрос приоритета. Нам что выгоднее — обеспечивать поступления в бюджет медуниверситета и при этом не иметь возможности обеспечивать себя специалистами в десятилетней перспективе? Или набирать 600 целевиков и оставшиеся места отдавать на коммерцию?» — заявил Илья Шулькин. Первый замминистра здравоохранения Евгений Рожнев не согласился с его выводами, отметив, что университет — это федеральная история. На что Шулькин ответил ему, что мыслить надо стратегически на долгую перспективу. «Я не пытаюсь решить вопрос в одночасье, я пытаюсь получить понятную стратегию до окончания срока своих депутатских полномочий. Я уже 20 лет депутат, и все эти 20 лет мы елозим вопрос нехватки кадров без его решения», — заявил он. Депутат Армен Гарслян предложил другое решение — обучать на бюджетной основе в медвузах и медколледжах только тех, кто после окончания будет работать в государственных больницах. Он отметил, что это актуальная для всей страны проблема и к ней надо привлекать внимание на федеральном уровне. «Но кто-то чего-то боится», — отметил он. Ранее URA.RU писало о том, что Шулькин предложил поднять зарплаты врачей. Это бы 100% решило проблему, уверен он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат заксобрания Пермского края Илья Шулькин на заседании комитета по бюджету 24 августа заявил, что одним из вариантов решения проблемы нехватки врачей может стать пересмотр целевого и коммерческого набора в медуниверситет в Перми. И для этого, возможно, нужно обращаться в МИД РФ, которое курирует образовательные программы по обучению иностранных студентов, и министерство образования РФ, передает корреспондент URA.RU. «В медуниверситете сегодня обучается в 800 человек (в год). Это 445 человек „на бюджете“ и 350 примерно на коммерческой основе — иностранные студенты и остальные. Расчеты показывали, что нам нужно обучать 600 целевиков, чтобы решить проблему нехватки кадров в течение 10 лет. И тут уже вопрос приоритета. Нам что выгоднее — обеспечивать поступления в бюджет медуниверситета и при этом не иметь возможности обеспечивать себя специалистами в десятилетней перспективе? Или набирать 600 целевиков и оставшиеся места отдавать на коммерцию?» — заявил Илья Шулькин. Первый замминистра здравоохранения Евгений Рожнев не согласился с его выводами, отметив, что университет — это федеральная история. На что Шулькин ответил ему, что мыслить надо стратегически на долгую перспективу. «Я не пытаюсь решить вопрос в одночасье, я пытаюсь получить понятную стратегию до окончания срока своих депутатских полномочий. Я уже 20 лет депутат, и все эти 20 лет мы елозим вопрос нехватки кадров без его решения», — заявил он. Депутат Армен Гарслян предложил другое решение — обучать на бюджетной основе в медвузах и медколледжах только тех, кто после окончания будет работать в государственных больницах. Он отметил, что это актуальная для всей страны проблема и к ней надо привлекать внимание на федеральном уровне. «Но кто-то чего-то боится», — отметил он. Ранее URA.RU писало о том, что Шулькин предложил поднять зарплаты врачей. Это бы 100% решило проблему, уверен он.