Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами»

23 августа 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о необходимости «освободить» Крым Фото: Официальный сайт президента Украины Украина вернет Крым «любыми средствами». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме «Крымская платформа». «Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — передает слова Зеленского агентство Reuters. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей.

Украина вернет Крым «любыми средствами». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме «Крымская платформа». «Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — передает слова Зеленского агентство Reuters. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей.