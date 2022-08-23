Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами»

Владимир Зеленский заявил о необходимости «освободить» Крым
Украина вернет Крым «любыми средствами». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме «Крымская платформа».
«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — передает слова Зеленского агентство Reuters.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей.
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