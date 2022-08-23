Военный ВСУ доложил о массовом бегстве украинских солдат

Украинские военные массово бегут с линии фронта после артобстрелов. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. […] И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», — рассказал военнослужащий ВСУ, передает «Страна.ua».
По его словам, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют устрашающе. После обстрела некоторые бойцы, которые ранее прибыли на фронт как добровольцы, пытаются попасть в тыл под любым предлогом. Собеседник издания подчеркнул, что чаще всего сбегают боевики территориальной обороны. В рядах ВСУ они считаются наиболее ненадежными. Военный добавил, что украинское командование, зная это, старается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом. Таким образом военные пытаются остановить повальное бегство при артобстрелах.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил ВСУ, что военные в любое время могут сдаться и вернуться к привычной жизни. Он призвал украинских боевиков не позволять Западу разрушить их страну и гнать прочь бандеровцев и «президента-наркомана» Владимира Зеленского.
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Украинские военные массово бегут с линии фронта после артобстрелов. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ. «Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. […] И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», — рассказал военнослужащий ВСУ, передает «Страна.ua». По его словам, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют устрашающе. После обстрела некоторые бойцы, которые ранее прибыли на фронт как добровольцы, пытаются попасть в тыл под любым предлогом. Собеседник издания подчеркнул, что чаще всего сбегают боевики территориальной обороны. В рядах ВСУ они считаются наиболее ненадежными. Военный добавил, что украинское командование, зная это, старается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом. Таким образом военные пытаются остановить повальное бегство при артобстрелах. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил ВСУ, что военные в любое время могут сдаться и вернуться к привычной жизни. Он призвал украинских боевиков не позволять Западу разрушить их страну и гнать прочь бандеровцев и «президента-наркомана» Владимира Зеленского.