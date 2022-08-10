Кадыров предложил украинским военным сдаться

Рамзан Кадыров заявил о плане Запада на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные могут сдаться и вернуться к своим семьям, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Еще раз напоминаю украинским военнослужащим, что у них все еще остается возможность сохранить свои жизни и вернуться к семьям. Не позволяйте Западу разрушить вашу страну. Гоните прочь бандеровцев и президента-наркомана. Возьмите ситуацию в свои руки. Не позволяйте нацистам находиться в своих городах», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Он считает, что задачей националистов являются жертвы среди мирных граждан. Такой план есть у Запада, который поставляет оружие Украине, заявил глава Чечни. По его словам, бандеровцы не сражаются на открытой местности и подвергают опасности украинцев.

Кадыров не первый раз обращается к украинским военным. Ранее он заявил, что у ВСУ остался последний шанс сдаться и спасти жизнь. Также он советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия помогает жителям Донбасса.