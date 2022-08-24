Кадыров позвал россиян в элитное военное подразделение. «На всех мест не хватит»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров приглашает желающих вступить в новое элитное подразделение Росгвардии Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявляет набор во второе элитное спецподразделение по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чеченской республике. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Друзья, на всех желающих, конечно, не хватит мест, но хочу вам сообщить, что процесс создания <…> близится к концу. Да, это тот самый знаменитый „Нефтеполк“, бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов», — пояснил Кадыров. Он также уточнил, что если успеть подать заявку и пройти отбор, то есть возможность поступить на службу. Подразделение рассчитано на 2000 человек. Приглашаются кандидаты от 18 до 50 лет.

Ранее Кадыров отправил добровольцев на «охоту на бандеровцев», пишет RT. Формируется освободительная армия для освобождения Запорожского края.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявляет набор во второе элитное спецподразделение по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чеченской республике. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Друзья, на всех желающих, конечно, не хватит мест, но хочу вам сообщить, что процесс создания <…> близится к концу. Да, это тот самый знаменитый „Нефтеполк“, бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов», — пояснил Кадыров. Он также уточнил, что если успеть подать заявку и пройти отбор, то есть возможность поступить на службу. Подразделение рассчитано на 2000 человек. Приглашаются кандидаты от 18 до 50 лет. Ранее Кадыров отправил добровольцев на «охоту на бандеровцев», пишет RT. Формируется освободительная армия для освобождения Запорожского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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