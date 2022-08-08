Кадыров отправил добровольцев на «охоту на бандеровцев»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров пожелал воинам «удачной охоты» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации. Об этом Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил своем telegram-канале.

«Бойцы из различных регионов России полны решительности … вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции. Мы желаем нашим воинам удачной охоты на бандеровцев, нациков и шайтанов!» — сказал Кадыров.

Кроме главы Чечни, солдат провожали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, секретарь Совета безопасности республики Апты Алаудинов. Они отметили, что фашизм и бандеровщина должны быть «искоренены с земли Донбасса» и назвали миссию воинов почетной.

Добровольцы прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Идея создания этого вуза принадлежит самому Рамзану Кадырову.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации. Об этом Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил своем telegram-канале. «Бойцы из различных регионов России полны решительности … вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции. Мы желаем нашим воинам удачной охоты на бандеровцев, нациков и шайтанов!» — сказал Кадыров. Кроме главы Чечни, солдат провожали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, секретарь Совета безопасности республики Апты Алаудинов. Они отметили, что фашизм и бандеровщина должны быть «искоренены с земли Донбасса» и назвали миссию воинов почетной. Добровольцы прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Идея создания этого вуза принадлежит самому Рамзану Кадырову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...