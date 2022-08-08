Кадыров отправил добровольцев на «охоту на бандеровцев»

08 августа 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Кадыров пожелал воинам «удачной охоты» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации. Об этом Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил своем telegram-канале. «Бойцы из различных регионов России полны решительности … вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции. Мы желаем нашим воинам удачной охоты на бандеровцев, нациков и шайтанов!» — сказал Кадыров. Кроме главы Чечни, солдат провожали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, секретарь Совета безопасности республики Апты Алаудинов. Они отметили, что фашизм и бандеровщина должны быть «искоренены с земли Донбасса» и назвали миссию воинов почетной. Добровольцы прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Идея создания этого вуза принадлежит самому Рамзану Кадырову.

Очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации. Об этом Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил своем telegram-канале. «Бойцы из различных регионов России полны решительности … вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции. Мы желаем нашим воинам удачной охоты на бандеровцев, нациков и шайтанов!» — сказал Кадыров. Кроме главы Чечни, солдат провожали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, секретарь Совета безопасности республики Апты Алаудинов. Они отметили, что фашизм и бандеровщина должны быть «искоренены с земли Донбасса» и назвали миссию воинов почетной. Добровольцы прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Идея создания этого вуза принадлежит самому Рамзану Кадырову.