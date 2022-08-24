Мэр Москвы Собянин: спецоперация объединила людей

24 августа 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Он доложил, что спецоперация не расколола общество, а объединила Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине объединила российский народ, а не наоборот, разъединила, как предполагалось ранее. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Когда началась спецоперация, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед спецоперацией. Более того, они активно поддерживают ее», — доложил Собянин в эфире телеканала ТВЦ. По его словам, россияне должны помнить, что спецоперация проводится ради людей, которые живут на Украине, а также ради безопасности РФ. Собянин добавил, что России важно не только провести спецоперацию, но и наладить мирную жизнь. По его словам, в дальнейшем Москва планирует создать долгосрочные программы, а также сотрудничества, чтобы поддерживать в будущем жителей ЛНР и ДНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Спецоперация России на Украине объединила российский народ, а не наоборот, разъединила, как предполагалось ранее. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Когда началась спецоперация, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед спецоперацией. Более того, они активно поддерживают ее», — доложил Собянин в эфире телеканала ТВЦ. По его словам, россияне должны помнить, что спецоперация проводится ради людей, которые живут на Украине, а также ради безопасности РФ. Собянин добавил, что России важно не только провести спецоперацию, но и наладить мирную жизнь. По его словам, в дальнейшем Москва планирует создать долгосрочные программы, а также сотрудничества, чтобы поддерживать в будущем жителей ЛНР и ДНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.