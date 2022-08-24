Мэр Москвы Собянин: спецоперация объединила людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Он доложил, что спецоперация не расколола общество, а объединила Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине объединила российский народ, а не наоборот, разъединила, как предполагалось ранее. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда началась спецоперация, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед спецоперацией. Более того, они активно поддерживают ее», — доложил Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, россияне должны помнить, что спецоперация проводится ради людей, которые живут на Украине, а также ради безопасности РФ. Собянин добавил, что России важно не только провести спецоперацию, но и наладить мирную жизнь. По его словам, в дальнейшем Москва планирует создать долгосрочные программы, а также сотрудничества, чтобы поддерживать в будущем жителей ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецоперация России на Украине объединила российский народ, а не наоборот, разъединила, как предполагалось ранее. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Когда началась спецоперация, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед спецоперацией. Более того, они активно поддерживают ее», — доложил Собянин в эфире телеканала ТВЦ. По его словам, россияне должны помнить, что спецоперация проводится ради людей, которые живут на Украине, а также ради безопасности РФ. Собянин добавил, что России важно не только провести спецоперацию, но и наладить мирную жизнь. По его словам, в дальнейшем Москва планирует создать долгосрочные программы, а также сотрудничества, чтобы поддерживать в будущем жителей ЛНР и ДНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...