Глава Предгорного округа назвал причину крушения вертолета Ми-2

По словам Бондаренко, причиной крушения вертолета стала неблагоприятная погода
Крушение вертолета Ми-2 на Ставрополье произошло из-за неблагоприятной погоды. Такой информацией поделился глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет. […] В результате произошло возгорание растительности и самого вертолета», написал он в telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших пока не обнаружили. Пожар уже локализован, добавил глава Предгорного округа.
Данное происшествие произошло 24 августа вечером. После того, как вертолет упал и разбился, началось возгорание. Сколько человек было на борту — пока неизвестно.
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