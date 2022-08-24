24 августа 2022

Глава Предгорного округа назвал причину крушения вертолета Ми-2

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, огонь, выстрел, милитаризация, бой, z войска, Армия россии
По словам Бондаренко, причиной крушения вертолета стала неблагоприятная погода Фото:

Крушение вертолета Ми-2 на Ставрополье произошло из-за неблагоприятной погоды. Такой информацией поделился глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет. […] В результате произошло возгорание растительности и самого вертолета», написал он в telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших пока не обнаружили. Пожар уже локализован, добавил глава Предгорного округа.

Данное происшествие произошло 24 августа вечером. После того, как вертолет упал и разбился, началось возгорание. Сколько человек было на борту — пока неизвестно.

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Крушение вертолета Ми-2 на Ставрополье произошло из-за неблагоприятной погоды. Такой информацией поделился глава Предгорного округа Николай Бондаренко. «На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет. […] В результате произошло возгорание растительности и самого вертолета», написал он в telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших пока не обнаружили. Пожар уже локализован, добавил глава Предгорного округа. Данное происшествие произошло 24 августа вечером. После того, как вертолет упал и разбился, началось возгорание. Сколько человек было на борту — пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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