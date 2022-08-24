В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 разбился под Ставрополем
В Предгорном муниципальном округе Ставропольского края разбился и впоследствии загорелся вертолет Ми-2. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Инцидент произошел в Предгорном муниципальном округе. После падения вертолет загорелся. Сколько человек было на борту — неизвестно», — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент пожарные ликвидируют возгорание на площади 2 гектара.
В конце июня в Якутии разбился вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний», который мониторил лесные пожары. До этого в регионе пропали два пассажирских самолета.
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