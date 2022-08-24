В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

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Вертолет Ми-2 разбился под Ставрополем Фото:

В Предгорном муниципальном округе Ставропольского края разбился и впоследствии загорелся вертолет Ми-2. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Инцидент произошел в Предгорном муниципальном округе. После падения вертолет загорелся. Сколько человек было на борту — неизвестно», — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент пожарные ликвидируют возгорание на площади 2 гектара.

В конце июня в Якутии разбился вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний», который мониторил лесные пожары. До этого в регионе пропали два пассажирских самолета.

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В Предгорном муниципальном округе Ставропольского края разбился и впоследствии загорелся вертолет Ми-2. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Инцидент произошел в Предгорном муниципальном округе. После падения вертолет загорелся. Сколько человек было на борту — неизвестно», — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент пожарные ликвидируют возгорание на площади 2 гектара. В конце июня в Якутии разбился вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний», который мониторил лесные пожары. До этого в регионе пропали два пассажирских самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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