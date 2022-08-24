В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на его слова 25 августа 2022 в 04:18 Размер текста - 17 + Ранее Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Президенту Белорусии Александру Лукашенко пригрозили расправой после того, как он поздравил украинцев с Днем Независимости страны. Лидеру Беларуси ответил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram. «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — написал Гончаренко в соцсети. Он подчеркнул, что готов поддержать политиков, выступающих против действующего президента Белоруссии. Ранее Лукашенко выразил уверенность, что противоречия, возникшие между Минском и Киевом не разрушат добрососедские отношения между народами. Он выразил надежду, что страны смогут сохранить согласие друг с другом и продолжат укреплять дружбу. Президенту Белорусии Александру Лукашенко пригрозили расправой после того, как он поздравил украинцев с Днем Независимости страны. Лидеру Беларуси ответил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram. «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — написал Гончаренко в соцсети. Он подчеркнул, что готов поддержать политиков, выступающих против действующего президента Белоруссии. Ранее Лукашенко выразил уверенность, что противоречия, возникшие между Минском и Киевом не разрушат добрососедские отношения между народами. Он выразил надежду, что страны смогут сохранить согласие друг с другом и продолжат укреплять дружбу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям