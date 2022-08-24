24 августа 2022

В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на его слова

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Ранее Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости Фото:

Президенту Белорусии Александру Лукашенко пригрозили расправой после того, как он поздравил украинцев с Днем Независимости страны. Лидеру Беларуси ответил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — написал Гончаренко в соцсети. Он подчеркнул, что готов поддержать политиков, выступающих против действующего президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что противоречия, возникшие между Минском и Киевом не разрушат добрососедские отношения между народами. Он выразил надежду, что страны смогут сохранить согласие друг с другом и продолжат укреплять дружбу.

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Президенту Белорусии Александру Лукашенко пригрозили расправой после того, как он поздравил украинцев с Днем Независимости страны. Лидеру Беларуси ответил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram. «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — написал Гончаренко в соцсети. Он подчеркнул, что готов поддержать политиков, выступающих против действующего президента Белоруссии. Ранее Лукашенко выразил уверенность, что противоречия, возникшие между Минском и Киевом не разрушат добрососедские отношения между народами. Он выразил надежду, что страны смогут сохранить согласие друг с другом и продолжат укреплять дружбу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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