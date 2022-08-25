Из Челябинска в ДНР ушел гуманитарный груз к 1 сентября. Фото

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз
Детям из Ясиноватой собрали более 100 укомплектованных школьных рюкзаков Фото:

Из Челябинска 25 августа отправили гуманитарный груз к 1 сентября для детей Донбасса. Как рассказал URA.RU руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) Максим Голощапов, детям из города Ясиноватой меценаты и волонтеры собрали более 100 укомплектованных школьных рюкзаков.

«В МГЕР присоединились к акции Единой России „Собери ребенка в школу“. В преддверии Дня знаний мы передаем детям из Ясиноватой более 100 укомплектованных школьных рюкзаков» — отметил руководитель регионального штаба Челябинского регионального отделения МГЕР Максим Голощапов.

Гуманитарный груз собирался при поддержке предприятий, неравнодушных жителей, депутатов Заксобрания и гордумы Челябинска. Голощапов отметил, что у МГЕР есть пофамильный список нуждающихся семей. В первую очередь помощь необходима многодетным семьям.

В МГЕР присоединились к акции Единой России «Собери ребенка в школу»
Фото:

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Из Челябинска 25 августа отправили гуманитарный груз к 1 сентября для детей Донбасса. Как рассказал URA.RU руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) Максим Голощапов, детям из города Ясиноватой меценаты и волонтеры собрали более 100 укомплектованных школьных рюкзаков. «В МГЕР присоединились к акции Единой России „Собери ребенка в школу“. В преддверии Дня знаний мы передаем детям из Ясиноватой более 100 укомплектованных школьных рюкзаков» — отметил руководитель регионального штаба Челябинского регионального отделения МГЕР Максим Голощапов. Гуманитарный груз собирался при поддержке предприятий, неравнодушных жителей, депутатов Заксобрания и гордумы Челябинска. Голощапов отметил, что у МГЕР есть пофамильный список нуждающихся семей. В первую очередь помощь необходима многодетным семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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