Детям из Ясиноватой собрали более 100 укомплектованных школьных рюкзаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинска 25 августа отправили гуманитарный груз к 1 сентября для детей Донбасса. Как рассказал URA.RU руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) Максим Голощапов, детям из города Ясиноватой меценаты и волонтеры собрали более 100 укомплектованных школьных рюкзаков.

«В МГЕР присоединились к акции Единой России „Собери ребенка в школу“. В преддверии Дня знаний мы передаем детям из Ясиноватой более 100 укомплектованных школьных рюкзаков» — отметил руководитель регионального штаба Челябинского регионального отделения МГЕР Максим Голощапов.

Гуманитарный груз собирался при поддержке предприятий, неравнодушных жителей, депутатов Заксобрания и гордумы Челябинска. Голощапов отметил, что у МГЕР есть пофамильный список нуждающихся семей. В первую очередь помощь необходима многодетным семьям.