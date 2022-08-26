Жительница Германии рассказала о пропаганде русофобии в школах

26 августа 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

Ольга Штумпф (на фото справа) родилась в Донецке, 20 лет прожила в Германии Фото: личный архив Ольги Штумпф новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пропаганда русофобии в Германии идет через СМИ, но в первую очередь через детей, в школах и в детских садах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала житель города Гиссен (Германия), уроженка Донецка Ольга Штумпф. «Антироссизм в Германии начался где-то в 2011 году, когда в стране начали рассматривать законопроект о том, чтобы разрешить однополым семьям усыновлять детей, а президент Владимир Путин запретил в России официальную пропаганду. Когда в 2014 году начались события на Украине, а я сама с Донецка, и знаю, какая там была жизнь и какой стала, я перестала смотреть немецкие каналы. А после СВО все усилилось. И намного сложнее приходится детям, так как там такая промывка мозгов происходит, и в младших классах, и даже в садике. В учреждениях есть рекомендательные письма, как объяснять ребенку, что происходит в Европе, России, на Украине. В школах на окнах висят плакаты, где человек держит голову Путина, и собирается ее выкинуть в мусорку», — поделилась Ольга Штумпф. Жительница Германии отметила, что в Германии нет прямой агрессии в отношении русских, все идет через давление. «Когда все это началось, такой ажиотаж был, дети сами начали преследовать русских, мог начаться конфликт между ними. Потом стали переобуваться, что они не против русских, а против Путина. Но страшновато было выходить на улицу. Думаю, на это и идет расчет. Что общество сделает все за нас. Прямых угроз они опасаются делать. Я уверена, что если так и дальше пойдет, то рано или поздно, к нам постучатся в двери, скажут: „Вы русская?“», — объяснила Штумпф. Решив вопрос с документами, россиянка с четырьмя детьми уехала из Германии на машине в Москву. «Я родилась в Донецке. В Германии прожила 20 лет, дети там родились. Но как только поменяла просроченный паспорт, сразу же поехали в Россию, чтобы успеть до сентября подать документы на поступление. Сейчас я в Москве, приехала на машине с четырьмя детьми, две дочки, два сына. С мужем мы в разводе. Сейчас нужно решить вопросы, где жить, работать», — добавила Штумпф. Ранее бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман заявлял о том, что ему, возможно, придется остаться в России из-за поддержки политики Путина. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация страны, а также, по словам лидера РФ, защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пропаганда русофобии в Германии идет через СМИ, но в первую очередь через детей, в школах и в детских садах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала житель города Гиссен (Германия), уроженка Донецка Ольга Штумпф. «Антироссизм в Германии начался где-то в 2011 году, когда в стране начали рассматривать законопроект о том, чтобы разрешить однополым семьям усыновлять детей, а президент Владимир Путин запретил в России официальную пропаганду. Когда в 2014 году начались события на Украине, а я сама с Донецка, и знаю, какая там была жизнь и какой стала, я перестала смотреть немецкие каналы. А после СВО все усилилось. И намного сложнее приходится детям, так как там такая промывка мозгов происходит, и в младших классах, и даже в садике. В учреждениях есть рекомендательные письма, как объяснять ребенку, что происходит в Европе, России, на Украине. В школах на окнах висят плакаты, где человек держит голову Путина, и собирается ее выкинуть в мусорку», — поделилась Ольга Штумпф. Жительница Германии отметила, что в Германии нет прямой агрессии в отношении русских, все идет через давление. «Когда все это началось, такой ажиотаж был, дети сами начали преследовать русских, мог начаться конфликт между ними. Потом стали переобуваться, что они не против русских, а против Путина. Но страшновато было выходить на улицу. Думаю, на это и идет расчет. Что общество сделает все за нас. Прямых угроз они опасаются делать. Я уверена, что если так и дальше пойдет, то рано или поздно, к нам постучатся в двери, скажут: „Вы русская?“», — объяснила Штумпф. Решив вопрос с документами, россиянка с четырьмя детьми уехала из Германии на машине в Москву. «Я родилась в Донецке. В Германии прожила 20 лет, дети там родились. Но как только поменяла просроченный паспорт, сразу же поехали в Россию, чтобы успеть до сентября подать документы на поступление. Сейчас я в Москве, приехала на машине с четырьмя детьми, две дочки, два сына. С мужем мы в разводе. Сейчас нужно решить вопросы, где жить, работать», — добавила Штумпф. Ранее бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман заявлял о том, что ему, возможно, придется остаться в России из-за поддержки политики Путина. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация страны, а также, по словам лидера РФ, защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов.