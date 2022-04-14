Бельгиец, поддерживающий РФ, боится возвращаться на родину. «В дома могут прийти с оружием»

14 апреля 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Бельгийский политолог Крис Роман боится возвращаться на родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за поддержки политики России бельгийскому политологу, председателю организации «Евро-Русь» Крису Роману возможно, придется остаться в РФ. Так как пребывание на родине может оказаться для него опасным. Об этом Роман рассказал в беседе с URA.RU. «Я сейчас нахожусь в Бельгии. В субботу я лечу в Россию и буду там до конца мая, после чего планировал вернуться в Бельгию, но я понимаю, что это опасно. Друзья мне говорят, что я буду заблокирован в РФ, но лучше так, чем вернуться на родину. Так как я думаю, что россиян и тех, кто их поддерживает политику РФ, будут атаковать на улицах Европы. Я сам хожу в футболке с символикой РФ, это мой характер, я не хочу скрывать своего отношения к происходящему. Но русофилам сейчас опасно находиться в Европе, не исключено, что к ним в дома могут прийти с оружием, так как идет сильная пропаганда. В Бельгии мы читаем ужасные истории о российской армии и о президенте Путине. Я уже сказал своим детям, чтобы они готовились к переезду в РФ, так как в Бельгии оставаться опасно», — заявил Крис Роман. Политолог добавил, что ситуация в Бельгии может усугубиться после того, что в страну приедут националисты-беженцы из Украины. «Ожидаю, что в Бельгию в ближайшее время приедет пара миллионов украинцев, но не истинных, а пропагандистов, они будут как албанская мафия. И могут быть конфликты. Они будут продолжать пропаганду антироссийскую, но уже из Европы. Европа давно как Титаник, но скоро будет тонуть еще быстрее», — подчеркнул Роман. Ранее неизвестные сожгли в центре Берлина машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку спецоперации на Украине. В результате инцидента никто не пострадал. Акция «Против дискриминации русскоязычных» прошла в немецком Штутгарте. По данным издания Die Zeit, автопробег собрал порядка 200 машин, украшенных триколорами. О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация Украины, а также, по словам лидера государства, защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Из-за поддержки политики России бельгийскому политологу, председателю организации «Евро-Русь» Крису Роману возможно, придется остаться в РФ. Так как пребывание на родине может оказаться для него опасным. Об этом Роман рассказал в беседе с URA.RU. «Я сейчас нахожусь в Бельгии. В субботу я лечу в Россию и буду там до конца мая, после чего планировал вернуться в Бельгию, но я понимаю, что это опасно. Друзья мне говорят, что я буду заблокирован в РФ, но лучше так, чем вернуться на родину. Так как я думаю, что россиян и тех, кто их поддерживает политику РФ, будут атаковать на улицах Европы. Я сам хожу в футболке с символикой РФ, это мой характер, я не хочу скрывать своего отношения к происходящему. Но русофилам сейчас опасно находиться в Европе, не исключено, что к ним в дома могут прийти с оружием, так как идет сильная пропаганда. В Бельгии мы читаем ужасные истории о российской армии и о президенте Путине. Я уже сказал своим детям, чтобы они готовились к переезду в РФ, так как в Бельгии оставаться опасно», — заявил Крис Роман. Политолог добавил, что ситуация в Бельгии может усугубиться после того, что в страну приедут националисты-беженцы из Украины. «Ожидаю, что в Бельгию в ближайшее время приедет пара миллионов украинцев, но не истинных, а пропагандистов, они будут как албанская мафия. И могут быть конфликты. Они будут продолжать пропаганду антироссийскую, но уже из Европы. Европа давно как Титаник, но скоро будет тонуть еще быстрее», — подчеркнул Роман. Ранее неизвестные сожгли в центре Берлина машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку спецоперации на Украине. В результате инцидента никто не пострадал. Акция «Против дискриминации русскоязычных» прошла в немецком Штутгарте. По данным издания Die Zeit, автопробег собрал порядка 200 машин, украшенных триколорами. О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация Украины, а также, по словам лидера государства, защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов.