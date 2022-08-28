28 августа 2022

Генсек ООН предложил сделать ядерное оружие достоянием истории

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, взрыв, ядерный удар
По его мнению, «устройства смерти» не гарантируют победы и безопасности Фото:

Мир должен навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия. Своими мыслями о том, что этот тип вооружений должен уйти в историю, поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания [ядерного оружия] завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда», — написал он в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. По его словам, им кажется, что такая война — это всего лишь компьютерная игра. «Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — сделал вывод Пушков.

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Мир должен навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия. Своими мыслями о том, что этот тип вооружений должен уйти в историю, поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания [ядерного оружия] завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда», — написал он в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. По его словам, им кажется, что такая война — это всего лишь компьютерная игра. «Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — сделал вывод Пушков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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