Генсек ООН предложил сделать ядерное оружие достоянием истории

29 августа 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

По его мнению, «устройства смерти» не гарантируют победы и безопасности Фото: depositphotos.com Мир должен навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия. Своими мыслями о том, что этот тип вооружений должен уйти в историю, поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания [ядерного оружия] завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда», — написал он в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. По его словам, им кажется, что такая война — это всего лишь компьютерная игра. «Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — сделал вывод Пушков.

Мир должен навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия. Своими мыслями о том, что этот тип вооружений должен уйти в историю, поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания [ядерного оружия] завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда», — написал он в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. По его словам, им кажется, что такая война — это всего лишь компьютерная игра. «Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — сделал вывод Пушков.