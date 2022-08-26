Пушков обозначил виновных в угрозе ядерного конфликта в мире

27 августа 2022 в 08:10 Размер текста - 17 +

Политики в США не могут оценить последствия ядерной войны, считает Алексей Пушков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. Об этом в своем telegram-канале заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. «Тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, попутно набрасываясь на тех, кто, как, например, [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, пытается их отговорить. Разница между первыми и вторыми не столь уж и велика: и тем, и другим кажется, что такая война — всего лишь компьютерная игра. Ни те, ни другие не способны оценить ее последствия для самих США и западного мира. Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — написал Пушков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси пришли к выводу, что при ядерной войне между США и Россией погибнет более 5 млрд людей.

Действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. Об этом в своем telegram-канале заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. «Тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, попутно набрасываясь на тех, кто, как, например, [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, пытается их отговорить. Разница между первыми и вторыми не столь уж и велика: и тем, и другим кажется, что такая война — всего лишь компьютерная игра. Ни те, ни другие не способны оценить ее последствия для самих США и западного мира. Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — написал Пушков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси пришли к выводу, что при ядерной войне между США и Россией погибнет более 5 млрд людей.