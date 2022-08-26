26 августа 2022

Пушков обозначил виновных в угрозе ядерного конфликта в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, пушков алексей, выборы 2021, ночь выборов 2021
Политики в США не могут оценить последствия ядерной войны, считает Алексей Пушков Фото:

Действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. Об этом в своем telegram-канале заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, попутно набрасываясь на тех, кто, как, например, [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, пытается их отговорить. Разница между первыми и вторыми не столь уж и велика: и тем, и другим кажется, что такая война — всего лишь компьютерная игра. Ни те, ни другие не способны оценить ее последствия для самих США и западного мира. Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — написал Пушков.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси пришли к выводу, что при ядерной войне между США и Россией погибнет более 5 млрд людей.

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Действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. Об этом в своем telegram-канале заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. «Тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, попутно набрасываясь на тех, кто, как, например, [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, пытается их отговорить. Разница между первыми и вторыми не столь уж и велика: и тем, и другим кажется, что такая война — всего лишь компьютерная игра. Ни те, ни другие не способны оценить ее последствия для самих США и западного мира. Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — написал Пушков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси пришли к выводу, что при ядерной войне между США и Россией погибнет более 5 млрд людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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