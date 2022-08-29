Мэрия Челябинска отказалась от главного банкета года

Последний раз представители челябинских элит встречались за банкетными столами в 2019 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске власти отказались от проведения приуроченного ко Дню города банкета, на который собирали представителей экономической элиты и политиков. Соответственно, не состоится и традиционное вручение знаков отличия новым почетным гражданам Челябинска на этом мероприятии. Эту информацию подтвердил URA.RU вице-мэр Сергей Авдеев.

«Вопрос о проведении торжественного приема в этом году даже не ставился. Все усилия направлены на проведение мероприятий на открытом воздухе, для горожан. Такое решение приняла глава города Наталья Котова», — пояснил URA.RU Авдеев.

Многие годы торжественный прием, который организовывала мэрия, был знаковым мероприятием для челябинского истеблишмента. На банкете встречались и общались друг с другом депутаты гордумы и районных советов, крупные бизнесмены и топ-менеджеры предприятий. Одним из непременных событий встречи было чествование новых почетных граждан.

В 2019 году банкет проводился в ресторане отеля «Малахит», на него пригласили губернатора Алексея Текслера с супругой Ириной. Однако в 2020 году пандемия коронавируса сорвало торжество, а в 2021 году из-за ограничений по COVID-19 банкет снова не состоялся.