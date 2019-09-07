Врио Текслер превратил День города в экзамен для мэрии Челябинска

День города Алексей Текслер совместил с работой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

7 сентября в Челябинске — и День города, и День тишины — перед выборами главы региона и депутатов райсовета. Врио губернатора Алексей Текслер весь день провел, инспектируя работу городских чиновников, которым раздал задания к памятной дате. В нашем фоторепортаже — семья Текслера, шутки артиста Дмитрия Нагиева, первый триумф Челябинска над Екатеринбургом в симпатии РМК.

Утром Текслер поехал на стадион «Сигнал» в Ленинском районе. Сам стадион находится на балансе завода металлоконструкций (ЗМК) и долгие годы оставался в запущенном состоянии, несмотря на то что новое покрытие уже было закуплено. Месяц назад врио губернатора приезжал на стадион и поручил властям города заняться объектом. Это поручение адресовалось и врио мэра Челябинска Наталье Котовой, и новому начальнику горспортуправления Максиму Клещевникову. За рекордно короткий срок покрытие было уложено, в чем Текслер убедился лично. Сам стадион завод передаст муниципалитету: уже идут переговоры с Ростехом, в чьи структуры входит ЗМК.

Алексей Текслер (в центре) проверил, как выполнили поручение по стадиону «Сигнал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник горспортуправления Максим Клещевников (справа, в синей куртке) сдает экзамен на качество покрытия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Cелфи с Текcлером — уже традиционное окончание общения с жителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Здесь занимается 1700 детей футболом и хоккеем, — сообщил журналистам Текслер. — В будущем году появится новая беговая дорожка».

Из Ленинского района Текслер отправился в Советский район, на стадион «Локомотив», где проходит фестиваль футбола «Кубок НОВАТЭК». Открыл фестиваль сам Текслер, забив в ворота символический гол. Ранее в Челябинск приезжал председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, с которым врио губернатора поддерживает контакты со времен своей работы в Минэнерго РФ.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер забивает гол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова и вице-губернатор Ирина Гехт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А на этот раз в Челябинск на футбольный фестиваль приехали игрок сборной России Алексей Смертин и ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев. Ловчев подарил Текслеру именную спартаковскую футболку, чем очень обрадовал врио губернатора. Текслер болеет именно за «Спартак».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А потом Текслер отправился в свой родной Металлургический район (здесь он жил с родителями до переезда в Норильск). У входа в местный парк его встретил районный глава Сергей Кочетков.

Текслер спросил у Кочеткова, как обстоят дела в районе, и тот начал докладывать про выборы. Врио губернатора тут же прервал его и попросил говорить о работе, а не о предстоящем голосовании.

Затем Текслер поднялся на сцену, рассказал, как любил парк в детстве. «Правда, тогда аттракционов было больше, но мы наведем здесь порядок», — пообещал он и поздравил всех с Днем города. Уехать сразу Текслеру не удалось, пришлось выдержать очередную серию селфи с жителями.

«Я здесь родился и вырос. С Днем города!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И снова селфи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Потом Текслер отправился на Северо-Запад, к ледовой арене «Трактор», на веломотоэкстрим-шоу Redbull. На праздник врио губернатора приехал уже с женой Ириной и сыном Мишей. Организатором зрелища выступила «Русская медная компания» (РМК). Как сообщил «URA.RU» представитель РМК Дмитрий Федечкин, на шоу в Челябинске пришло больше людей, чем в Екатеринбурге, где «медники» проводили такое же шоу.

Семья Текслеров на трибуне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный федеральный инспектор Сергей Морев с сыном и женой. За ними глава Коркинского района Наталья Лощинина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задерживаться у «Трактора» Текслер не стал и вместе с семьей отправился осматривать новый сквер на улицу Красного Урала. Новый сквер Текслеру показывал глава Курчатовского района Сергей Антипов. Врио губернатора остался доволен и, уже комментируя журналистам работу городских и районных властей, с улыбкой вспоминал, как когда-то «прыгал здесь через лужи».

Глава Курчатовского района Сергей Антипов (справа) волнуется, понравится ли новый сквер Алексею Текслеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На открытии сквера устроили шоу мыльных пузырей. Жители, особенно дети, были в восторге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже не надо прыгать через лужи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Затем Теклер вместе с женой отправился в конгресс-отель «Малахит», где врио мэра Наталья Котова проводила праздничный прием по случаю Дня города. Текслер тепло поблагодарил ее за организацию этого вечера. «Всегда можете рассчитывать на всех нас в служении на благо народа», — обратился он к ней. После чего пожелал, чтобы Челябинск «развивался, становился лучше и благоустроенные».

На торжественный прием всегда зовут представителей духовенства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алекей Текслер и Владимир Мякуш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер долго оставаться на банкете не стал — отправился вместе с женой на площадь Революции, где проходил главный праздничный концерт. Там его и других челябинцев ждал концерт группы A-studio и ведущий Дмитрий Нагиев с фирменными шутками. «Я не отказался бы от квартиры в Челябинске!» — заявил Нагиев. «Приезжай, Дима!» — предложил ему Текслер, обняв артиста.

На сцене Дмитрий Нагиев, солистка «А-студио» Кети Топурия и Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU