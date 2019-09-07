Врио Текслер превратил День города в экзамен для мэрии Челябинска

7 сентября в Челябинске — и День города, и День тишины — перед выборами главы региона и депутатов райсовета. Врио губернатора Алексей Текслер весь день провел, инспектируя работу городских чиновников, которым раздал задания к памятной дате. В нашем фоторепортаже — семья Текслера, шутки артиста Дмитрия Нагиева, первый триумф Челябинска над Екатеринбургом в симпатии РМК.
Утром Текслер поехал на стадион «Сигнал» в Ленинском районе. Сам стадион находится на балансе завода металлоконструкций (ЗМК) и долгие годы оставался в запущенном состоянии, несмотря на то что новое покрытие уже было закуплено. Месяц назад врио губернатора приезжал на стадион и поручил властям города заняться объектом. Это поручение адресовалось и врио мэра Челябинска Наталье Котовой, и новому начальнику горспортуправления Максиму Клещевникову. За рекордно короткий срок покрытие было уложено, в чем Текслер убедился лично. Сам стадион завод передаст муниципалитету: уже идут переговоры с Ростехом, в чьи структуры входит ЗМК.
«Здесь занимается 1700 детей футболом и хоккеем, — сообщил журналистам Текслер. — В будущем году появится новая беговая дорожка».
Из Ленинского района Текслер отправился в Советский район, на стадион «Локомотив», где проходит фестиваль футбола «Кубок НОВАТЭК». Открыл фестиваль сам Текслер, забив в ворота символический гол. Ранее в Челябинск приезжал председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, с которым врио губернатора поддерживает контакты со времен своей работы в Минэнерго РФ.
А на этот раз в Челябинск на футбольный фестиваль приехали игрок сборной России Алексей Смертин и ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев. Ловчев подарил Текслеру именную спартаковскую футболку, чем очень обрадовал врио губернатора. Текслер болеет именно за «Спартак».
А потом Текслер отправился в свой родной Металлургический район (здесь он жил с родителями до переезда в Норильск). У входа в местный парк его встретил районный глава Сергей Кочетков.
Текслер спросил у Кочеткова, как обстоят дела в районе, и тот начал докладывать про выборы. Врио губернатора тут же прервал его и попросил говорить о работе, а не о предстоящем голосовании.
Затем Текслер поднялся на сцену, рассказал, как любил парк в детстве. «Правда, тогда аттракционов было больше, но мы наведем здесь порядок», — пообещал он и поздравил всех с Днем города. Уехать сразу Текслеру не удалось, пришлось выдержать очередную серию селфи с жителями.
Потом Текслер отправился на Северо-Запад, к ледовой арене «Трактор», на веломотоэкстрим-шоу Redbull. На праздник врио губернатора приехал уже с женой Ириной и сыном Мишей. Организатором зрелища выступила «Русская медная компания» (РМК). Как сообщил «URA.RU» представитель РМК Дмитрий Федечкин, на шоу в Челябинске пришло больше людей, чем в Екатеринбурге, где «медники» проводили такое же шоу.
Задерживаться у «Трактора» Текслер не стал и вместе с семьей отправился осматривать новый сквер на улицу Красного Урала. Новый сквер Текслеру показывал глава Курчатовского района Сергей Антипов. Врио губернатора остался доволен и, уже комментируя журналистам работу городских и районных властей, с улыбкой вспоминал, как когда-то «прыгал здесь через лужи».
Затем Теклер вместе с женой отправился в конгресс-отель «Малахит», где врио мэра Наталья Котова проводила праздничный прием по случаю Дня города. Текслер тепло поблагодарил ее за организацию этого вечера. «Всегда можете рассчитывать на всех нас в служении на благо народа», — обратился он к ней. После чего пожелал, чтобы Челябинск «развивался, становился лучше и благоустроенные».
Текслер долго оставаться на банкете не стал — отправился вместе с женой на площадь Революции, где проходил главный праздничный концерт. Там его и других челябинцев ждал концерт группы A-studio и ведущий Дмитрий Нагиев с фирменными шутками. «Я не отказался бы от квартиры в Челябинске!» — заявил Нагиев. «Приезжай, Дима!» — предложил ему Текслер, обняв артиста.