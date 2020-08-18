18 августа 2020
17 августа 2020

В Челябинске назвали новых почетных жителей города. Одним из них восхищалась жена губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер в мастерской скульптора Вардкеса Авакяна. Челябинск, авакян вардкес, текслер ирина
Вардкес Авакян, которым восхищалась Ирина Текслер, станет почетным гражданином Челябинска Фото: Марина Власова

Новыми почетными жителями Челябинска станут скульптор Вардкес Авакян и генерал-лейтенант милиции в отставке Юрий Луконин. Их кандидатуры согласовала комиссия по местному самоуправлению гордумы, сообщил URA.RU ее участник.

«Рассматривались пять кандидатур: Авакян, Луконин, гендиректор АО „Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы“ Александр Брейгин, президент „Спортивно-оздоровительного центра каратэ (киокусинкай) по Челябинской области“ Владимир Корзаков и учитель начальных классов школы №95 Татьяна Колганова (посмертно). На комиссии в мэрии отклонили три кандидатуры, оставив только первых двух. Комиссия гордумы их согласовала. Теперь решение предстоит утвердить на заседании гордумы 25 августа», — рассказал депутат. Председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Тарасов не ответил на звонок.

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Луконин в 1994—2002 годах возглавлял ГУВД по Челябинской области. 88-летний Авакян — народный художник РФ, чьи работы стали визитными карточками Челябинска, Магнитогорска, Копейска. Он автор памятников Курчатову, Глинке, Прокофьеву, студенту около ЮУрГУ. В октябре прошлого года его мастерскую посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Она восхитилась работами художника и удивилась, что его до сих пор не сделали почетным гражданином Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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