Челябинские пенсионеры получат праздничные выплаты

Пожилым людям выплатят по 700 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 850 тысяч пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилого человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, размер праздничной выплаты составит 700 рублей.

«По данным на 25 августа 2022 года, денежные средства направлены 830 тысячам 706 пенсионерам на общую сумму 581,5 млн рублей. Средства поступят более 850 тысячам получателей — тем, кто 1 октября 2022 года достигнет возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), а также уже получает пенсию. Выплата производится до октября 2022 года», — сообщили в пресс-службе минсоца.

Выплата, размер которой составляет 700 рублей, стала постоянной с 2019 года по решению губернатора области Алексея Текслера. Всего на эти цели направлено 677 млн рублей. Для оформления выплаты не нужно никуда обращаться, деньги будут зачислены на счет в банке либо доставлены через почту.