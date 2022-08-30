30 августа 2022

В пермском аэропорту у самолета отказал двигатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация самолёта
Двигатель отказал во время руления на взлетно-посадочной полосе Фото:

В аэропорту Перми у самолета, прилетевшего из Москвы, уже на взлетно-посадочной полосе выключился один из двигателей. Это произошло при развороте во время руления, передает telegram-канал Aviaincident.

«30.08.2022 12.58 (мск) аэропорт Пермь (Большое Савино). После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1», — говорится в сообщении.

Самолет с номером B-738 выполнял рейс «Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино)». Судно эксплуатируется компанией «Аэрофлот». В пресс-службе пермской воздушной гавани факт отключения двигателя подтвердили, заявив, что посадка прошла успешно, без происшествий. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос.

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В аэропорту Перми у самолета, прилетевшего из Москвы, уже на взлетно-посадочной полосе выключился один из двигателей. Это произошло при развороте во время руления, передает telegram-канал Aviaincident. «30.08.2022 12.58 (мск) аэропорт Пермь (Большое Савино). После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1», — говорится в сообщении. Самолет с номером B-738 выполнял рейс «Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино)». Судно эксплуатируется компанией «Аэрофлот». В пресс-службе пермской воздушной гавани факт отключения двигателя подтвердили, заявив, что посадка прошла успешно, без происшествий. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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