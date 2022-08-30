В пермском аэропорту у самолета отказал двигатель

31 августа 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Двигатель отказал во время руления на взлетно-посадочной полосе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Перми у самолета, прилетевшего из Москвы, уже на взлетно-посадочной полосе выключился один из двигателей. Это произошло при развороте во время руления, передает telegram-канал Aviaincident. «30.08.2022 12.58 (мск) аэропорт Пермь (Большое Савино). После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1», — говорится в сообщении. Самолет с номером B-738 выполнял рейс «Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино)». Судно эксплуатируется компанией «Аэрофлот». В пресс-службе пермской воздушной гавани факт отключения двигателя подтвердили, заявив, что посадка прошла успешно, без происшествий. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос.

В аэропорту Перми у самолета, прилетевшего из Москвы, уже на взлетно-посадочной полосе выключился один из двигателей. Это произошло при развороте во время руления, передает telegram-канал Aviaincident. «30.08.2022 12.58 (мск) аэропорт Пермь (Большое Савино). После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1», — говорится в сообщении. Самолет с номером B-738 выполнял рейс «Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино)». Судно эксплуатируется компанией «Аэрофлот». В пресс-службе пермской воздушной гавани факт отключения двигателя подтвердили, заявив, что посадка прошла успешно, без происшествий. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос.