В пермском аэропорту у самолета отказал двигатель

В аэропорту Перми у самолета, прилетевшего из Москвы, уже на взлетно-посадочной полосе выключился один из двигателей. Это произошло при развороте во время руления, передает telegram-канал Aviaincident.
«30.08.2022 12.58 (мск) аэропорт Пермь (Большое Савино). После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1», — говорится в сообщении.
Самолет с номером B-738 выполнял рейс «Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино)». Судно эксплуатируется компанией «Аэрофлот». В пресс-службе пермской воздушной гавани факт отключения двигателя подтвердили, заявив, что посадка прошла успешно, без происшествий. В пресс-службу авиакомпании отправлен запрос.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»