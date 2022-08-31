Двух высокопоставленных чиновников ФРГ обвинили в шпионаже на РФ

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Двоих чиновников ФРГ обвинили в шпионаже в пользу РФ Фото:

Двух высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

«Доверенные лица главы министерства Роберта Хабека якобы натолкнулись на „несоответствия“, которые выражались в том, что зачастую аргументация отражала позицию не правительства ФРГ, а российской стороны», — пишет издание. Газета уточняет, что данный факт вскрылся во время изучения внутренних документов по «Северному потоку — 2». Кроме того, подозрения в шпионаже, по словам министра, подтвердились и после заполнения газовых хранилищ, а также отчета о безопасности снабжения ФРГ.

Ранее немцы обрушились на власти из-за «Северного потока». Тогда они подвергли руководство страны критике из-за остановки властями прокачки газа. Также Франция и Германия призвали агрессивно настроенные к России страны Евросоюза отказаться от предложений по запрету на выдачу европейских виз россиянам.

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Двух высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit. «Доверенные лица главы министерства Роберта Хабека якобы натолкнулись на „несоответствия“, которые выражались в том, что зачастую аргументация отражала позицию не правительства ФРГ, а российской стороны», — пишет издание. Газета уточняет, что данный факт вскрылся во время изучения внутренних документов по «Северному потоку — 2». Кроме того, подозрения в шпионаже, по словам министра, подтвердились и после заполнения газовых хранилищ, а также отчета о безопасности снабжения ФРГ. Ранее немцы обрушились на власти из-за «Северного потока». Тогда они подвергли руководство страны критике из-за остановки властями прокачки газа. Также Франция и Германия призвали агрессивно настроенные к России страны Евросоюза отказаться от предложений по запрету на выдачу европейских виз россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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