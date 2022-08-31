Euobserver: Франция и ФРГ поставили точку в запрете виз россиянам

Берлин и Париж призвали агрессивно настроенные страны отказаться от радикальных мер в вопросе выдачи виз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Франция и Германия призвали агрессивно настроенные к России страны Евросоюза отказаться от предложений к запрету на выдачу европейских виз россиянам в ходе переговоров в Праге 30 августа. Об этом сообщается на сайте европейского издания Euobserver.

«Франция и Германия пообещали дальнейшие экономические санкции в отношении России в будущем, призвав более агрессивно настроенные страны-члены ЕС отказаться от призывов запретить въезд российских туристов», — сообщает Euobserver. К полному запрету на выдачу виз гражданам России выступали страны Балтии, Чехия, Финляндия и Польша.

«Нам нужно стратегически бороться за «сердца и умы» российского населения — по крайней мере, за те его слои, которые еще не полностью отдалились от «Запада», — говорится в неофициальном документе, разосланном государствам-членам во время переговоров. В сообщении также говорится, что полный запрет на выдачу виз может «спровоцировать непреднамеренный эффект сплочения вокруг флага».

Euobserver также добавило, что в ходе переговоров в Праге министры иностранных дел ЕС сузились до соглашения о повышении стоимости российских туристических виз до 80 евро, вместо 35. Стоимость повысится путем приостановки действия визового соглашения с Россией, заключенного 15 лет назад.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Франции Катрин Колонна отказались поддержать запрет на выдачу виз россиянам. Германия же, в свою очередь, уже успела приостановить облегченный визовый режим с Россией. Предложения о запрете выдачи европейских виз россиянам стали появляться после начала Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что главными целями спецоперации являются освобождение и защита Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.