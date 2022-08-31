Немцы обрушились на власти из-за «Северного потока»

Жители Германии беспокоятся из-за возможной нехватки газа Фото: пресс-служба «Газпрома»

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии из-за остановки прокачки газа по «Северному потоку». Так они отреагировали на информацию Welt, что в некоторых регионах Германии острая нехватка топлива.

«Пожалуйста, этот вопрос должен решиться очень быстро, чтобы у нашей экономики был шанс пережить этот кошмар, устроенный нашими политиками», — высказался Райнхольд. «Надеюсь, газ больше не дадут и цены на топливо пробьют отметку в три евро, чтобы немцы окончательно проснулись», — заявил Джозеф.

«Я всегда восхищаюсь терпением немцев. Говорят, есть страны, где для того, чтобы вызвать массовые протесты, нужно гораздо меньше», — отметил Тим. «Я очень надеюсь на зиму ярости, может быть, что-то случится, если еще не поздно», — высказался Стивен.

«Вчера передо мной на заправке стоял молодой водитель, который просил 50 евро, чтобы заплатить за бензин», — сообщил Вольфганг. «Мы с мужем можем остаться без работы, сможем ли мы тогда продолжать платить взносы за дом, должны ли мы частично или полностью отключить газовое отопление, чтобы иметь разумные финансовые возможности и пережить зиму», — написала Андре. «Высокие цены на топливо и энергоносители являются основным драйвером инфляции, которая все сильнее и сильнее бьет по всем, независимо от того, каким видом транспорта вы пользуетесь и чем отапливаете», — считает Джеймс.

Ранее прекратились поставки газа по «Северному потоку». Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.